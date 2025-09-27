Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ kỷ niệm ngôi trường 7 thập kỷ

Đặc biệt, tham dự lễ kỷ niệm có thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cựu học trò của trường; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp...

Quang cảnh lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Trương Định ẢNH: MỸ QUYÊN

Trường THPT Trương Định tiền thân là Trường trung học Vị Thành Gò Công, thành lập ngày 30.9.1955 với 3 lớp đầu tiên gồm 150 học sinh. Đến năm 1957 trường đổi tên thành Trường trung học Gò Công. Năm 1975 là Trường cấp 2-3 Trương Công Định. Đến năm 1983, trường tiếp tục đổi tên thành Trường phổ thông trung học Trương Định và đến năm 2000 là Trường THPT Trương Định.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa có những chia sẻ và chỉ đạo đầy xúc động: "Bề dày 70 năm của Trường THPT Trương Định là một phần lịch sử, văn hóa, giáo dục và con người nơi đây, là hành trang vô giá để cùng hệ thống giáo dục tỉnh nhà và cả nước cùng vươn mình".

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhắn nhủ thầy cô hãy tiếp tục trao tâm huyết và lý tưởng cho học trò. Còn thế hệ học trò hôm nay cần tiếp nối tinh thần yêu nước, tinh thần hiếu học, phải có khát vọng làm giàu cho quê hương, đất nước bằng tri thức, bằng trí tuệ của chính mình.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định, xúc động cho biết: “Trong suốt 70 năm qua, Trường Trung học Gò Công – THPT Trương Định đã trải qua biết bao thăng trầm cùng đất nước. Từ những ngày đầu thành lập với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, đến hôm nay, ngôi trường thân yêu của chúng ta đã trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, đào tạo biết bao thế hệ học trò trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê nhà và của đất nước”.





Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đạt danh hiệu thủ khoa các năm ẢNH: MỸ QUYÊN

ẢNH: MỸ QUYÊN





Học trò hôm nay cùng xem lại những hình ảnh lịch sử của trường ẢNH: MỸ QUYÊN

Trải qua 7 thập kỷ với 67 khóa học, Trường THPT Trương Định đã đào tạo hàng trăm ngàn học trò, trong đó nhiều người đã thành công trong các lĩnh vực nghề nghiệp, trở thành giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư… tại các trường ĐH, cơ quan, doanh nghiệp.





“Bảng vàng” của trường dịp này cũng đã vinh danh các thế hệ học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở môn ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, tin học, lịch sử...





Bên cạnh đó, rất nhiều học sinh của trường đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa tỉnh, tốp 3, tốp 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đã và đang học tại các trường ĐH như Bách Khoa TP.HCM, Y dược TP.HCM, Khoa học tự nhiên TP.HCM, Kinh tế TP.HCM, Kiến trúc TP.HCM…





Trường THPT Trương Định cũng đã đạt chuẩn quốc gia năm 2011-2012, nhiều năm nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, nhận Huân chương lao động hạng ba, Huân chương lao động hạng nhì, Huân chương lao động hạng nhất.

ẢNH: MỸ QUYÊN





ẢNH: MỸ QUYÊN





Các thế hệ học trò cùng ôn lại kỷ niệm ẢNH: MỸ QUYÊN





Học trò Trường THPT Trương Định thế hệ hôm nay ẢNH: MỸ QUYÊN





Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng nhà trường, phát biểu ẢNH: MỸ QUYÊN

Chia sẻ trước toàn thể đại biểu, thầy cô giáo và các thế hệ học trò, thạc sĩ Thanh Hải bày tỏ: “Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm to lớn trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống của trường trong giai đoạn mới. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đòi hỏi cả người dạy và người học phải mạnh dạn đổi mới. Đã qua rồi thời kỳ giáo viên là người duy nhất nắm giữ tri thức. Thầy cô hôm nay phải là người thiết kế hành trình học tập, là người đồng hành và truyền cảm hứng cho học sinh trong tiến trình tự học và phát triển bản thân.





Tôi rất mong thầy cô hãy mạnh dạn đổi mới, truyền lửa và giữ lửa nghề. Các em học sinh phải năng động, sáng tạo; chủ động tự học, là những người tử tế khi vào đời”.









