Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thượng viện Mỹ phê duyệt loạt 48 đề cử nhân sự của ông Trump

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
19/09/2025 07:32 GMT+7

Thượng viện đã xác nhận 48 đề cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi có những thay đổi về quy tắc bỏ phiếu.

Động thái của thượng viện Mỹ ngày 18.9 diễn ra sau khi đảng Cộng hòa bất mãn với chiến thuật trì hoãn của đảng Dân chủ. Các thượng nghị sĩ Dân chủ muốn có nhiều đợt bỏ phiếu cho mỗi đề cử của ông Trump, AP đưa tin.

Do đó, nghị sĩ đảng Cộng hòa đã thông qua quy định mới, cho phép phê duyệt nhiều đề cử cấp thấp chỉ trong 1 lần bỏ phiếu.

Thượng viện Mỹ phê duyệt loạt 48 đề cử nhân sự của ông Trump - Ảnh 1.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại thượng viện John Thune phát biểu sau cuộc họp ngày 18.9

ẢNH: AP

Đợt bỏ phiếu ngày 18.9 đã thông qua 48 cái tên, với tỷ lệ 51 phiếu ủng hộ và 47 phản đối. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại thượng viện John Thune nói rằng những vị trí được bổ nhiệm gồm thứ trưởng các bộ, lãnh đạo cơ quan và đại sứ.

Trong số những đề cử có ông Jonathan Morrison, người sẽ trở thành Giám đốc Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia; bà Kimberly Guilfoyle, tân Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Bà Guilfoyle từng kết hôn với Thống đốc bang California đương nhiệm Gavin Newsom năm 2001, đến năm 2006 thì ly hôn. Bà cũng từng đính hôn với con cả của Tổng thống Trump, ông Donald Trump Jr vào năm 2021 nhưng đã chia tay năm 2024.

Đây là lần đầu tiên thượng viện phê duyệt một loạt đề cử theo quy định mới. Đảng Cộng hòa đã đưa ra vấn đề này từ đầu tháng 8, sau khi quá trình phê duyệt ứng viên trong chính phủ liên tục bị đảng Dân chủ chặn lại.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer nói đảng trì hoãn là do các ứng viên của ông Trump “có lịch sử tệ hại”, cảnh báo rằng đảng Cộng hòa sẽ hối hận với quyết định bỏ phiếu.

Đảng Cộng hòa sẽ tiến hành xác nhận vòng đề cử thứ hai trong những tuần tới, dần giải quyết danh sách hơn 100 đề cử đã chờ xử lý trong nhiều tháng.

Tòa án Mỹ chặn Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed

Tin liên quan

Thượng viện Mỹ vất vả với dự luật của Tổng thống Trump

Thượng viện Mỹ vất vả với dự luật của Tổng thống Trump

Trong lúc các thượng nghị sĩ Mỹ tất bật thương thuyết nhằm thông qua dự luật gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump, tỉ phú Elon Musk đe dọa sẽ khiến những nghị sĩ ủng hộ dự luật mất ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

thượng viện mỹ đảng Cộng hòa Đề cử Trump Đảng dân chủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận