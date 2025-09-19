Thượng viện Mỹ phê duyệt loạt 48 đề cử nhân sự của ông Trump

Động thái của thượng viện Mỹ ngày 18.9 diễn ra sau khi đảng Cộng hòa bất mãn với chiến thuật trì hoãn của đảng Dân chủ. Các thượng nghị sĩ Dân chủ muốn có nhiều đợt bỏ phiếu cho mỗi đề cử của ông Trump, AP đưa tin.

Do đó, nghị sĩ đảng Cộng hòa đã thông qua quy định mới, cho phép phê duyệt nhiều đề cử cấp thấp chỉ trong 1 lần bỏ phiếu.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại thượng viện John Thune phát biểu sau cuộc họp ngày 18.9 ẢNH: AP

Đợt bỏ phiếu ngày 18.9 đã thông qua 48 cái tên, với tỷ lệ 51 phiếu ủng hộ và 47 phản đối. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại thượng viện John Thune nói rằng những vị trí được bổ nhiệm gồm thứ trưởng các bộ, lãnh đạo cơ quan và đại sứ.

Trong số những đề cử có ông Jonathan Morrison, người sẽ trở thành Giám đốc Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia; bà Kimberly Guilfoyle, tân Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Bà Guilfoyle từng kết hôn với Thống đốc bang California đương nhiệm Gavin Newsom năm 2001, đến năm 2006 thì ly hôn. Bà cũng từng đính hôn với con cả của Tổng thống Trump, ông Donald Trump Jr vào năm 2021 nhưng đã chia tay năm 2024.

Đây là lần đầu tiên thượng viện phê duyệt một loạt đề cử theo quy định mới. Đảng Cộng hòa đã đưa ra vấn đề này từ đầu tháng 8, sau khi quá trình phê duyệt ứng viên trong chính phủ liên tục bị đảng Dân chủ chặn lại.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer nói đảng trì hoãn là do các ứng viên của ông Trump “có lịch sử tệ hại”, cảnh báo rằng đảng Cộng hòa sẽ hối hận với quyết định bỏ phiếu.

Đảng Cộng hòa sẽ tiến hành xác nhận vòng đề cử thứ hai trong những tuần tới, dần giải quyết danh sách hơn 100 đề cử đã chờ xử lý trong nhiều tháng.