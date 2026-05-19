Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thượng viện phê chuẩn nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

Thụy Miên
Thụy Miên
19/05/2026 11:37 GMT+7

Trên website chính thức, Thượng viện Mỹ sáng nay (19.5, giờ Việt Nam) đã phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Thượng viện phê chuẩn nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Jennifer Wicks McNamara trở thành Đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam

ảnh: bộ ngoại giao mỹ

Trang senate.gov cập nhật thông tin mới nhất cho biết cuộc bỏ phiếu đối với ghế đại sứ Mỹ tại Việt Nam diễn ra tại Thượng viện Mỹ vào sáng nay, thuộc gói phê chuẩn gồm 49 đề cử nhân sự. Tại đó, đề cử dành cho bà Jennifer Wicks McNamara đã được thông qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào bà Jennifer Wicks McNamara sẽ đến Việt Nam nhận nhiệm vụ. Đại sứ Mỹ nhiệm kỳ gần nhất là ông Marc E. Knapper đã rời Hà Nội vào đầu năm nay.

Vào thời điểm được phê chuẩn, bà McNamara là quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, hiện giữ chức Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của Tổng thống tại Nhà Trắng. Bà đã giữ vị trí này từ từ năm 2012, qua 4 đời Tổng thống Mỹ liên tiếp.

Trong hơn 30 năm phục vụ trong chính quyền liên bang, bà lần lượt đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo tại Bộ Ngoại giao Mỹ và Lục quân Mỹ. Bà có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực viện trợ đối ngoại, quan hệ lập pháp, quản lý hành chính và hoạt động ngoại giao.

Trong quá trình công tác, bà dẫn đầu nhiều sáng kiến quan trọng giúp hiện đại hóa bộ máy và những giai đoạn chuyển giao quyền lực tổng thống. Bên cạnh đó, bà cũng đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên lãnh đạo cấp cao tại Trung tâm Đào tạo Đối ngoại Quốc gia của Mỹ.

Bà McNamara nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Chiến lược An ninh Quốc gia tại trường Đại học Chiến tranh Quốc gia năm 2008 và trước đó là bằng Thạc sĩ Quản trị Công tại Đại học Mỹ năm 2003.

Trước khi bà McNamara được đề cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 6.2024 đã chọn ông Kin Moy làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ đã kết thúc kỳ họp Quốc hội khóa 118 vào cuối năm đó mà không đưa đề cử này ra bỏ phiếu, đồng nghĩa với việc hồ sơ đã được trả lại cho Tổng thống Biden theo quy trình thủ tục.

Tin liên quan

Tổng thống Biden đề cử tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Tổng thống Biden đề cử tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Theo thông cáo từ Nhà Trắng ngày 5.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Kin Moy làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam và chờ Quốc hội Mỹ phê duyệt.

Đại sứ Úc: Hỗ trợ Việt Nam phát triển là sự đầu tư chiến lược

Đại sứ Mỹ tại Nga hết nhiệm kỳ, chưa rõ người kế nhiệm

Khám phá thêm chủ đề

đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks McNamara thượng viện mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận