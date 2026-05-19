Thượng viện phê chuẩn nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

Bà Jennifer Wicks McNamara trở thành Đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam

Trang senate.gov cập nhật thông tin mới nhất cho biết cuộc bỏ phiếu đối với ghế đại sứ Mỹ tại Việt Nam diễn ra tại Thượng viện Mỹ vào sáng nay, thuộc gói phê chuẩn gồm 49 đề cử nhân sự. Tại đó, đề cử dành cho bà Jennifer Wicks McNamara đã được thông qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào bà Jennifer Wicks McNamara sẽ đến Việt Nam nhận nhiệm vụ. Đại sứ Mỹ nhiệm kỳ gần nhất là ông Marc E. Knapper đã rời Hà Nội vào đầu năm nay.

Vào thời điểm được phê chuẩn, bà McNamara là quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, hiện giữ chức Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của Tổng thống tại Nhà Trắng. Bà đã giữ vị trí này từ từ năm 2012, qua 4 đời Tổng thống Mỹ liên tiếp.

Trong hơn 30 năm phục vụ trong chính quyền liên bang, bà lần lượt đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo tại Bộ Ngoại giao Mỹ và Lục quân Mỹ. Bà có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực viện trợ đối ngoại, quan hệ lập pháp, quản lý hành chính và hoạt động ngoại giao.

Trong quá trình công tác, bà dẫn đầu nhiều sáng kiến quan trọng giúp hiện đại hóa bộ máy và những giai đoạn chuyển giao quyền lực tổng thống. Bên cạnh đó, bà cũng đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên lãnh đạo cấp cao tại Trung tâm Đào tạo Đối ngoại Quốc gia của Mỹ.

Bà McNamara nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Chiến lược An ninh Quốc gia tại trường Đại học Chiến tranh Quốc gia năm 2008 và trước đó là bằng Thạc sĩ Quản trị Công tại Đại học Mỹ năm 2003.

Trước khi bà McNamara được đề cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 6.2024 đã chọn ông Kin Moy làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ đã kết thúc kỳ họp Quốc hội khóa 118 vào cuối năm đó mà không đưa đề cử này ra bỏ phiếu, đồng nghĩa với việc hồ sơ đã được trả lại cho Tổng thống Biden theo quy trình thủ tục.