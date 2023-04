Thương vong do giao tranh ở Sudan tăng cao, Mỹ có động thái mới

Số thương vong mới do kênh truyền hình Al Arabiya ngày 23.4 dẫn dữ liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), theo Hãng tin TASS hôm nay 24.4. Ủy ban Bác sĩ Sudan trung ương trước đó cho hay số nạn nhân tử vong đã vượt quá 260, hơn 1.500 người bị thương và hơn 20.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Trong khi đó, Bộ Y tế Sudan ước tính hơn 600 người đã thiệt mạng do giao tranh, theo TASS.

Giao tranh bùng phát vào sáng sớm 15.4 sau nhiều tuần tranh giành quyền lực giữa quân đội quốc gia Sudan do tướng Abdel Fattah Al-Burhan chỉ huy và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), nhóm dân quân được nhà nước bảo trợ và do tướng Mohamed Hamdan Dagalo chỉ huy, theo AFP.

Khói bốc lên từ các tòa nhà trong cuộc đụng độ giữa Lực lượng Hỗ trợ nhanh và quân đội ở Khartoum, Sudan ngày 2.4 Reuters

Trước tình hình giao tranh tiếp diễn, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power ngày 23.4 cho hay USAID đã triển khai một nhóm chuyên gia ứng phó thảm họa cho Sudan trong khu vực để điều phối hoạt động ứng phó nhân đạo, theo Reuters.

Trong một tuyên bố, bà Power nói rằng Nhóm ứng phó hỗ trợ thảm họa sẽ hoạt động từ Kenya trong giai đoạn đầu, đồng thời cho biết thêm các chuyên gia đang làm việc với cộng đồng quốc tế và các đối tác để xác định những nhu cầu ưu tiên và cung cấp hỗ trợ nhân đạo một cách an toàn.

"Giao tranh giữa Lực lượng vũ trang Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, làm hàng ngàn người bị thương, và một lần nữa làm tiêu tan khát vọng dân chủ của người dân Sudan. Những người dân bị mắc kẹt trong nhà của họ không thể tiếp cận được các loại thuốc cần thiết và đối mặt với viễn cảnh về tình trạng thiếu điện, nước và lương thực kéo dài", bà Power cho hay.

Trước đó, Mỹ hôm 22.4 đã sơ tán nhân viên chính phủ Mỹ khỏi đại sứ quán của họ ở thủ đô Khartoum và tạm thời dừng hoạt động tại đại sứ quán do rủi ro an ninh. Nhiều nước khác cũng đã tiến hành sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Sudan, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Ý và Nga, theo Reuters.