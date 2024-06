Thương vụ 1.000 tỉ đồng mua lại công ty kính lớn nhất Việt Nam

Theo đó, Sado thông báo đã có nhà đầu tư lớn mua lại toàn bộ cổ phần của công ty, thay đổi các cổ đông mới và tái cấu trúc Sado, với giá trị khoảng 1.000 tỉ đồng. Sado giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng Vân là cổ đông mới giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sado. Còn bộ máy nhân sự bên dưới của công ty cơ bản được giữ lại nhằm ổn định sản xuất và kinh doanh.



Đợt tái cơ cấu công ty lần này, SADO đã tăng thêm vốn lưu động, đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và nâng cấp dây chuyền sản xuất, đào tạo đội ngũ nhân sự và nhân viên kỹ sư vận hành dây chuyền máy móc thiết bị tự động hóa, nâng cao tay nghề chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, thay đổi định hướng kinh doanh và công bố thay đổi tên mới trên giấy phép kinh doanh thành Công ty CP Công nghệ Kính Sado.

Dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại được nhập từ Đức ĐÌNH SƠN

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó tổng giám đóc Sado nói rằng đã nhìn thấy được tiềm năng của Sado về cơ sở hạ tầng, dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại được nhập từ Đức và các nước EU, cũng như lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi cùng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công sản xuất các sản phẩm kính và quyết định đầu tư vào Sado.

Sado sẽ thay đổi định hướng kinh doanh, thay vì gia công và thi công lắp đặt hạng mục nhôm kính cho các dự án như trước đây, hiện tại Sado tập trung vào gia công sản xuất tất cả các sản phẩm kính xây dựng, kính trang trí nội - ngoại thất. Bên cạnh đó, công ty phát triển thêm các loại sản phẩm mới như kính trang trí in ceramic và gia công các sản phẩm CNC trên dây chuyền máy Rapid được nhập từ Đức. Thế mạnh của Sado so với các công ty cùng ngành trên thị trường hiện nay, máy móc 100% nhập từ châu Âu, giá của Sado sẽ thấp hơn 3 - 5% so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

Cùng ngày, Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đồng Nai cam kết luôn đồng hành, hợp tác và hỗ trợ vốn cho Sado trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Được biết, Sado là đơn vị chuyên gia công sản xuất các loại kính số 1 tại Việt Nam và đã có mặt trên thị trường hơn 14 năm, cung cấp cho thị trường tất cả các chủng loại kính xây dựng, kính trang trí. Hiện các sản phẩm của Sado không chỉ cung cấp sản phẩm trong nước mà còn xuất đi Mỹ, Úc...