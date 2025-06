Thủy điện A Vương góp sức đảm bảo an ninh năng lượng

Nhà máy Thủy điện A Vương được xây dựng trên sông A Vương - một nhánh của sông Bung trong hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, thuộc tỉnh Quảng Nam. Dòng sông bắt nguồn từ vùng rừng núi biên giới Việt - Lào dài 73 km, chảy qua 2 huyện miền núi Tây Giang và Đông Giang. Công trình có tổng công suất 210 MW với 2 tổ máy. Từ khi đưa vào vận hành, sản lượng điện thương phẩm của Thủy điện A Vương có sự biến động tùy theo điều kiện thời tiết. Giai đoạn 2009 - 2016, ghi nhận sản lượng ổn định ở mức 500 - 600 triệu kWh/năm. Từ năm 2017 trở đi, hiệu quả vận hành cải thiện rõ rệt, với sản lượng vượt mốc 993 triệu kWh năm 2017 và đạt kỷ lục 1.033 triệu kWh vào năm 2022.

Nhà máy Thủy điện A Vương tại miền núi Quảng Nam góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia ẢNH: NGUYÊN THỌ

Năm 2019 là thời điểm khó khăn nhất, sản lượng chỉ đạt 313 triệu kWh do thủy văn không thuận lợi. Tuy vậy, từ năm 2021 - 2024, sản lượng luôn duy trì ở mức trên 800 triệu kWh/năm minh chứng cho khả năng vận hành linh hoạt và ứng phó hiệu quả với biến động thời tiết. Về đóng góp ngân sách, Công ty CP Thủy điện A Vương đã nộp tổng cộng 2.301 tỉ đồng thuế và phí cho tỉnh Quảng Nam trong 17 năm qua. Giai đoạn 2022 - 2024, ghi nhận mức đóng góp gần 730 tỉ đồng (chiếm hơn 31% tổng đóng góp toàn giai đoạn). Năm 2022, doanh nghiệp đạt mức đóng góp cao nhất với 252 tỉ đồng. Trung bình mỗi năm, A Vương nộp hơn 240 tỉ đồng, cao gấp đôi so với giai đoạn đầu hoạt động.

Không chỉ đảm bảo vai trò cung cấp năng lượng, Công ty CP Thủy điện A Vương còn khẳng định trách nhiệm cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội, đảm bảo môi trường từng bước góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng dự án. Trong những năm qua, công ty luôn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của công ty, qua đó thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đợt truyền thông cộng đồng; xây dựng các nhà đại đoàn kết; chương trình tiếp sức đến trường… Công ty còn phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân các khu tái định cư của dự án, hỗ trợ khắc phục lũ lụt, thực hiện chương trình sinh kế người dân vùng dự án… và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Công ty còn đóng góp cho các hoạt động của đơn vị kết nghĩa là xã Mà Cooih (H.Đông Giang, Quảng Nam). Tính đến năm 2024, Công ty CP Thủy điện A Vương đã đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội trên 8,5 tỉ đồng.