Thủy điện A Vương và Sông Bung chủ động vận hành an toàn hồ chứa

Phòng điều khiển nhà máy thủy điện A Vương

Hồ A Vương: Chủ động điều tiết dung tích phòng lũ, bảo đảm vận hành an toàn

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, Thủy điện A Vương đã vận hành hồ chứa theo đúng Quy trình liên hồ 1865/QĐ-TTg, điều tiết mực nước hồ chủ động để dành dung tích phòng lũ, góp phần giảm nhẹ lũ cho hạ du.

Từ ngày 15.10, hồ vận hành xả điều tiết mực nước về 372 m với lưu lượng nhỏ (dưới 10 m³/s) nhằm tạo dung tích đón lũ. Đến ngày 19.10, theo chỉ đạo của Ban chỉ huy, hồ tiếp tục hạ mực nước xuống 370 m, lưu lượng xả lớn nhất 150 m³/s nhằm sẵn sàng đón lũ.

Khi lượng mưa trên lưu vực tăng mạnh từ chiều 26.10, lưu lượng nước về hồ vượt mức đón lũ, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng, thực hiện điều tiết qua tràn theo lệnh vận hành của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình.

Trong quá trình vận hành, hồ luôn duy trì lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng nước về, thực hiện cắt, giảm lũ hiệu quả cho hạ du. Tổng cộng, hồ A Vương đã cắt giảm 84.81 triệu m³ nước lũ, góp phần giảm ngập đáng kể cho khu vực hạ du.

Hiện nay, việc điều tiết qua tràn được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, trên cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình hạ du.

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 điều tiết nước qua đập tràn

Hồ Sông Bung 2 và Sông Bung 4: Vận hành đúng quy trình, góp phần giảm đỉnh lũ hiệu quả

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh, khu vực TP.Đà Nẵng và lân cận xuất hiện mưa to đến rất to. Công ty Thủy điện Sông Bung đã chủ động phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, trực ban 24/24h, cập nhật số liệu thủy văn liên tục và thực hiện nghiêm các lệnh điều hành hồ chứa.

Tại hồ Sông Bung 4 , trong thời gian từ 21 giờ ngày 24.10 đến 18 giờ ngày 27.10, tổng lượng nước về hồ đạt 141.59 triệu m³, trong đó 100,58 triệu m³ được cắt giảm cho hạ du , tương ứng 71,03% dung tích lũ đến hồ . Đặc biệt, khi lưu lượng về hồ đạt đỉnh 2.029.22 m³/s (14 giờ ngày 27.10) , lưu lượng xả chỉ 639 m³/s , giúp giảm 68,51% đỉnh lũ .

Tại hồ Sông Bung 2 , từ 19 giờ ngày 25.10 đến 18 giờ ngày 27.10, tổng lượng nước về hồ đạt 25.72 triệu m³, trong đó 16,68 triệu m³ được cắt giảm cho hạ du (tương ứng 64,84% dung tích lũ ). Lúc 5 giờ ngày 27.10, lưu lượng về hồ đạt cực đại 440.67 m³/s , nhưng lưu lượng xả chỉ 54.81 m³/s , giúp giảm 87,56% lưu lượng đỉnh lũ , góp phần quan trọng trong việc hạn chế ngập lụt tại TP.Đà Nẵng.

Nhờ chủ động, tuân thủ nghiêm quy trình và chỉ đạo của cơ quan chức năng, các hồ Sông Bung 2 và Sông Bung 4 tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả, vừa đảm bảo phát điện, vừa góp phần điều tiết dòng chảy, giảm áp lực cho vùng hạ du.

Đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu

Hiện các nhà máy thủy điện A Vương và Sông Bung đang duy trì chế độ trực ban 24/24, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, theo dõi sát tình hình mưa lũ để điều hành kịp thời, đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn tuyệt đối, đúng quy trình, đúng lệnh điều hành.

EVNGENCO2 khẳng định việc vận hành điều tiết hiện nay được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn công trình và giảm thiểu tối đa tác động cho vùng hạ du.