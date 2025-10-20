Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Thủy điện An Khê - Ka Nak chủ động chống thiên tai, xanh hóa sản xuất

Nguồn: Thủy điện An Khê - Ka Nak
20/10/2025 15:21 GMT+7

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (AKKN) đang triển khai nhiều giải pháp chủ động phòng chống thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa, đồng thời gắn sản xuất điện với bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, AKKN xác định công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm song hành cùng sản xuất điện năng. Gần 15 năm vận hành (2011 - 2025), hai hồ chứa An Khê và Ka Nak chưa để xảy ra sự cố mất an toàn, góp phần cắt giảm lũ hiệu quả, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân vùng hạ lưu. Quá trình điều tiết hồ luôn tuân thủ nghiêm quy trình của Chính phủ và Bộ Công thương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương.

Thủy điện An Khê - Ka Nak chủ động chống thiên tai, xanh hóa sản xuất - Ảnh 1.

Quá trình vận hành hồ Ka Nak hồ luôn tuân thủ quy trình của Chính phủ, Bộ Công thương và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương

Với phương châm "Phòng ngừa chủ động - Ứng phó kịp thời - Khắc phục nhanh chóng", công ty thường xuyên rà soát, diễn tập phương án ứng phó, kiểm tra an toàn đập, hành lang thoát lũ, bảo dưỡng hệ thống cảnh báo. Hệ thống SCADA, DCS hiện đại giúp AKKN giám sát, dự báo mưa lũ chính xác hơn, rút ngắn thời gian cảnh báo cho hạ du.

Song song đó, AKKN đẩy mạnh các chương trình "Thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh", trồng cây quanh hồ chứa, thu gom rác thải, giữ gìn nguồn nước sạch… nhằm hiện thực cam kết phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

