Thủy điện An Khê - Ka Nak: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động

CBCNV An Khê - Ka Nak luôn có tác phong, thói quen làm việc an toàn

Theo ông Đặng Văn Tuần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc An Khê - Ka Nak, công ty xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, là nhân tố cốt lõi cần được bảo vệ bằng văn hóa an toàn lao động. Ngành điện là ngành kinh tế đặc thù, được pháp luật quy định là "nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, có thể xảy ra tai nạn lao động". Do đó, An Khê - Ka Nak luôn đặt văn hóa an toàn lao động là nhiệm vụ hàng đầu và thực hiện đầy đủ các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ, quy trình an toàn điện, quy định công tác an toàn...

Hằng năm, An Khê - Ka Nak đặc biệt chú trọng tuyên truyền để mỗi CBCNV luôn nêu cao ý thức tự bảo vệ chính mình, có tác phong, thói quen làm việc an toàn. Đồng thời, xây dựng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử trong quá trình lao động sản xuất, triển khai đầy đủ các biện pháp an toàn để ngăn ngừa, đảm bảo không để tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

Công ty cũng luôn dành sự quan tâm, đáp ứng đầy đủ về cơ sở trang thiết bị, việc làm, thu nhập ổn định, đời sống tinh thần được nâng cao để người lao động an tâm sản xuất, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.