Thủy điện An Khê - Ka Nak hỗ trợ 500 triệu đồng giúp Gia Lai sau bão 13

Cùng đi có Đoàn Thanh niên EVNGENCO2, Ban Chấp hành công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak trao 100 triệu đồng hỗ trợ xã Cửu An khắc phục hậu quả bão số 13

Đoàn đã hỗ trợ 500 triệu đồng tiền mặt và quà thiết yếu cho các xã Cửu An, Kbang, Kông Chro, Ia Pa và phường An Khê (mỗi địa phương 100 triệu đồng tiền mặt).

Theo ông Nguyễn Minh Khứ, thủy điện An Khê - Ka Nak mong muốn đồng hành cùng chính quyền và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn: "Món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của tập thể lãnh đạo và CBCNV công ty, gửi gắm niềm tin để bà con sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão", ông Khứ nói.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 và Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak còn hỗ trợ 30 triệu đồng 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Cửu An và Ia Pa. Mỗi hộ nhận 15 triệu đồng tiền mặt cùng phần quà trị giá 500.000 đồng.

Ông Võ Tấn Công, Phó chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết sự có mặt kịp thời của lãnh đạo, CBCNV và đoàn thanh niên ngành điện là nguồn động viên rất lớn, mang đến không chỉ ánh sáng mà còn cả nghĩa tình trong lúc bà con hoạn nạn.