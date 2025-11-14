Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Thủy điện An Khê - Ka Nak hỗ trợ 500 triệu đồng giúp Gia Lai sau bão 13

Nguồn: Thủy điện An Khê - Ka Nak
Nguồn: Thủy điện An Khê - Ka Nak
14/11/2025 14:32 GMT+7

Đoàn công tác do ông Nguyễn Minh Khứ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 xã, phường ở tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13.

Cùng đi có Đoàn Thanh niên EVNGENCO2, Ban Chấp hành công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Thủy điện An Khê - Ka Nak hỗ trợ 500 triệu đồng giúp Gia Lai sau bão 13- Ảnh 1.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak trao 100 triệu đồng hỗ trợ xã Cửu An khắc phục hậu quả bão số 13

Đoàn đã hỗ trợ 500 triệu đồng tiền mặt và quà thiết yếu cho các xã Cửu An, Kbang, Kông Chro, Ia Pa và phường An Khê (mỗi địa phương 100 triệu đồng tiền mặt).

Theo ông Nguyễn Minh Khứ, thủy điện An Khê - Ka Nak mong muốn đồng hành cùng chính quyền và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn: "Món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của tập thể lãnh đạo và CBCNV công ty, gửi gắm niềm tin để bà con sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão", ông Khứ nói.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 và Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak còn hỗ trợ 30 triệu đồng 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Cửu An và Ia Pa. Mỗi hộ nhận 15 triệu đồng tiền mặt cùng phần quà trị giá 500.000 đồng.

Ông Võ Tấn Công, Phó chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết sự có mặt kịp thời của lãnh đạo, CBCNV và đoàn thanh niên ngành điện là nguồn động viên rất lớn, mang đến không chỉ ánh sáng mà còn cả nghĩa tình trong lúc bà con hoạn nạn.

Thủy điện An Khê - Ka Nak Khắc phục hậu quả bão số 13 Tỉnh Gia Lai Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
