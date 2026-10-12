Thủy điện An Khê - Ka Nak nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động

Trong bối cảnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng nghề giúp cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (AKKN) đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần bảo đảm các nhà máy vận hành an toàn, ổn định. Đối với ngành điện, trình độ chuyên môn và ý thức tuân thủ quy trình của người lao động có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho con người, thiết bị và công trình.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tích cực hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, AKKN sản xuất 435,96 triệu kWh, đạt 69,09% kế hoạch năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Nhà máy Thủy điện An Khê đạt 388,24 triệu kWh, Nhà máy Thủy điện Ka Nak đạt 47,72 triệu kWh.

AKKN chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn gắn với thực tế; khuyến khích người lao động tự học, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật công nghệ và đề xuất sáng kiến cải tiến.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, công ty lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nâng cao ý thức trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp. Qua đó, AKKN hướng tới xây dựng đội ngũ lao động vững chuyên môn, làm chủ công nghệ, tuân thủ quy trình an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.



