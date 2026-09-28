Thủy điện An Khê - Ka Nak: Quản trị hiện đại từ nền tảng số

Các quy trình, hồ sơ, báo cáo và thông tin chuyên môn được đưa lên môi trường số, từng bước kết nối, hình thành nguồn dữ liệu tập trung. Việc khai thác D-Office, DCS, SCADA và các công cụ số giúp theo dõi tiến độ xử lý văn bản, giao và giám sát nhiệm vụ, cập nhật dữ liệu chuyên môn, hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các đơn vị.

Dữ liệu từ các hệ thống chuyên môn hỗ trợ công tác quản lý, điều hành tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak

Trong theo dõi, giám sát vận hành nhà máy và hồ chứa, các thông số về mực nước, lưu lượng, tình trạng thiết bị và diễn biến vận hành được cập nhật trên các hệ thống chuyên môn. Kết hợp thông tin khí tượng, thủy văn và yêu cầu cấp nước hạ du, dữ liệu giúp cán bộ chuyên môn theo dõi tình hình, đánh giá diễn biến và tham mưu phương án vận hành phù hợp.

Trong công tác hành chính, dữ liệu từ quá trình xử lý văn bản trên D-Office hỗ trợ theo dõi tiến độ, trách nhiệm và kết quả thực hiện, đồng thời giảm thời gian tìm kiếm, tổng hợp thông tin.

Thời gian tới, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tiếp tục hoàn thiện các nền tảng số, nâng cao chất lượng dữ liệu và năng lực số của đội ngũ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả.