Thủy điện An Khê - Ka Nak quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2024

Từ đầu năm đến ngày 14.10, An Khê - Ka Nak sản xuất được 333 triệu kWh, nộp ngân sách gần 49 tỉ đồng.

Hội nghị giao ban Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak

Tại hội nghị, lãnh đạo công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác phòng chống, ứng phó thiên tai, phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát động phong trào 90 ngày đêm tập trung cao độ đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm 2024...

Ông Đặng Văn Tuần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc An Khê - Ka Nak, đề nghị các đơn vị tập trung cao độ đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu đạt sản lượng cao nhất đã được EVNGENCO2 giao; phát động phong trào thi đua sản xuất trong quý, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 5 năm 2025 - 2030.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhận diện và triệt tiêu các nguy cơ, sự cố có thể xảy ra; đảm bảo an toàn lao động, an toàn về người, an toàn trong quản lý; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục liên quan đến các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản trị, quản lý tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự trong sản xuất…