Thủy điện An Khê - Ka Nak về đích sớm sản lượng 2025

Trong bối cảnh thời tiết, thủy văn năm 2025 diễn biến phức tạp, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak vẫn duy trì nhịp vận hành an toàn, sáng tạo. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của EVNGENCO2 và sự đồng lòng của hàng trăm cán bộ, công nhân viên đang ngày đêm bám trạm, nhà máy đã vượt kế hoạch 41 ngày.

Tinh thần đoàn kết, hăng say lao động của tập thể giúp thủy điện An Khê - Ka Nak vận hành an toàn - hiện đại - hiệu quả

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đạt và vượt: hệ số khả dụng tăng 7,97%, không để xảy ra sự cố kỹ thuật, hai hồ An Khê và Ka Nak luôn giữ mực nước dâng bình thường, sẵn sàng cho phát điện mùa khô và cấp nước hạ du trong năm 2026.

Không chỉ "giữ sáng dòng điện", công ty còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong năm 2025, đơn vị dành gần 1 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội: hỗ trợ đồng bào vùng lũ, trao học bổng cho học sinh nghèo, thực hiện công trình Thắp sáng đường quê, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng,…

Thành tích về đích sớm sản lượng 2025 của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tiếp tục khẳng định vị thế của một đơn vị vận hành an toàn - hiện đại - hiệu quả. Quan trọng hơn, đó còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của tập thể công ty, góp phần giữ sáng niềm tin và nguồn năng lượng cho cả nước.