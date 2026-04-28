Thủy điện Đồng Nai hướng tới cột mốc 15 năm xây dựng và phát triển

Công ty Thủy điện Đồng Nai (EVNGENCO1 HPC DONG NAI) được thành lập ngày 14.2.2011. Từ năm 2013, đơn vị chính thức trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1). Với trọng trách quản lý, vận hành hai nhà máy chiến lược là Thủy điện Đồng Nai 3 (180 MW) và Thủy điện Đồng Nai 4 (340 MW), công ty đóng vai trò hạt nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trung bình mỗi năm, đơn vị đóng góp sản lượng khoảng 1,7 tỉ kWh và nộp ngân sách nhà nước 290 tỉ đồng.

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tập thể đơn vị đã đoàn kết, bám sát kế hoạch sản xuất để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng. Nhờ theo dõi sát diễn biến thủy văn và điều tiết hồ chứa hợp lý, công ty đã hài hòa được mục tiêu phát điện tối ưu và an toàn hạ du.

Kết quả ghi nhận sản lượng điện cán mốc 1,85 tỉ kWh, đạt 134,3% kế hoạch EVNGENCO1 giao. Điểm sáng nữa là công tác an toàn - môi trường được đảm bảo tuyệt đối, không xảy ra sự cố hay tai nạn lao động. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã nâng cao độ tin cậy của thiết bị. Đặc biệt, sáng kiến của đội ngũ kỹ sư công ty đã vinh dự được chọn tham dự Hội nghị khoa học Kỹ thuật điện lực toàn quốc năm 2025 tại TP.HCM.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công ty đã chi khoảng 1,9 tỉ đồng cho an sinh xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa như: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ vật tư y tế địa phương…

Bước sang năm 2026, với định hướng "Quyết tâm - Đồng bộ - Hiệu quả", Công ty Thủy điện Đồng Nai xác định tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên, tập trung vận hành an toàn các tổ máy. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng quản trị và chăm lo đời sống người lao động vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là năm thi đua cao điểm để lập thành tích chào mừng dấu mốc 15 năm xây dựng và phát triển công ty, khẳng định vị thế một đơn vị năng lượng hiện đại, trách nhiệm và đổi mới.