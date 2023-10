Thủy điện Quảng Trị: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đào tạo nghề

Hiện nay, đào tạo nghề không còn đơn thuần là việc tổ chức các khóa học truyền thống, tập trung học trực tiếp, có kế hoạch xây dựng thời gian và chi phí cụ thể. Thông qua phần mềm đào tạo E-Learning của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, CB-CNV Công ty Thủy điện Quảng Trị có thể truy cập tài liệu học tập, tham gia vào các cuộc thi mọi lúc mọi nơi, giúp phát triển kỹ năng, năng lực một cách hiệu quả.

Phó giám đốc Đoàn Thanh Điểm đang hỗ trợ công nhân trước khi sửa chữa thiết bị Đỗ Thắng





Tự học và nghiên cứu chuyên môn

E-learning là môi trường học tập linh hoạt, giúp CB-CNV nâng cao kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả, cụ thể: lực lượng tại hai phân xưởng vận hành, phân xưởng sửa chữa dễ dàng tham khảo về quy trình an toàn điện, an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa, các mối nguy trong sản xuất và lao động, các thông số kỹ thuật của thiết bị như dòng điện định mức, điện áp thử nghiệm… Các nội dung này đã được tập hợp thành câu hỏi đưa vào phần mềm giúp cho CB-CNV xem như "cẩm nang nghề nghiệp". Bên cạnh đó, các lớp học trên E-learning như: Đào tạo tuyên truyền nhận thức và các kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho CB-CNV năm 2023, văn hóa doanh nghiệp, quan hệ ứng xử, nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc… cũng đã được Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Công ty Thủy điện Quảng Trị đưa vào áp dụng thành các khóa học trên hệ thống E-Learning để toàn thể người lao động trong công ty học tập.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật - An toàn đang học một khóa học trên E-learning Đỗ Thắng





Sự linh hoạt của E-Learning cho phép CB-CNV có thể dễ dàng truy cập các khóa học trực tuyến, tài liệu học tập và bài giảng qua thiết bị di động. Đồng thời, sử dụng E-Learning giúp người học tiết kiệm thời gian và tài nguyên, tạo ra môi trường học tập tương tác thú vị. Người học có thể chủ động học tập theo tốc độ riêng của bản thân, sắp xếp thời gian phù hợp và tự quản lý quá trình học, nâng cao kỹ năng, thúc đẩy sự nhiệt tình và tập trung trong quá trình học.

Chất lượng đào tạo đồng nhất

Hệ thống E-Learning giúp đảm bảo tất cả CB-CNV đều có thể học cùng một thời điểm, cùng nội dung đào tạo, đảm bảo kiến thức và kỹ năng của nhân viên luôn ở mức tối ưu. Ngoài ra, việc liên kết tài liệu số theo cấp EVN/EVNGENCO2 và công ty đã giúp CB-CNV cập nhật nhanh các tiến bộ trong ngành điện lực, phục vụ công tác học tập và đào tạo của công ty dễ dàng, nhanh chóng.

Một khóa học trên E-learning





Từ đầu năm 2023 đến nay đã có trên 1.800 lượt CB-CNV Thủy điện Quảng Trị tham gia các khóa đào tạo trên E-learning. Trong đó, số khóa đào tạo do EVN và EVNGENCO2 tổ chức là 17 khóa, cụ thể như: An ninh thông tin, kỹ năng tư duy, an toàn lao động… Công ty tự thực hiện các khóa đào tạo như: Văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử, tiết kiệm điện... Đặc biệt, Thủy điện Quảng Trị đã tổ chức 7 cuộc thi phát động trong toàn công ty, nhận được sự tham gia của tất cả CB-CNV như: Văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử, an toàn điện, thi giữ bậc, thi nâng bậc, thi sát hạch nghề. Ngoài ra còn có cuộc thi an toàn điện bổ sung có CB-CNV mới chuyển đến công tác từ đơn vị khác.

Việc sử dụng hệ thống E-Learning trong đào tạo của Thủy điện Quảng Trị không chỉ là một điểm sáng trong chuyển đổi số, mà còn giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.