Thủy điện Quảng Trị dự kiến bổ sung 167 triệu m³ nước phục vụ sản xuất năm 2027

Đầu tháng 11.2026, Công ty Thủy điện Quảng Trị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị thống nhất phương án điều tiết nước phục vụ hai vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2027.

Trên cơ sở nhu cầu tưới khoảng 17.000 ha, các đơn vị thống nhất phương án cấp nước với tần suất P=85%. Tổng lượng nước dự kiến bổ sung từ tháng 1 đến tháng 8.2027 là 167 triệu m³; trong đó, tháng 6 và tháng 7 lần lượt được bố trí 30 và 31 triệu m³, phục vụ vụ Hè Thu.

Phương án cũng xác định cao trình mực nước hồ theo từng thời kỳ, bảo đảm cân đối giữa phát điện và cấp nước hạ du. Công ty Thủy điện Quảng Trị cam kết cấp nước theo thỏa thuận; đồng thời phối hợp các đơn vị theo dõi thời tiết, thủy văn để điều chỉnh phù hợp. Trường hợp nhà máy không thể phát điện do sự cố hoặc nguyên nhân khác, công ty sẽ xả nước qua đường ống tưới để duy trì cấp nước cho vùng hạ du.