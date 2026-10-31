Thủy điện Thác Mơ: 5 cá nhân đạt giải tại cuộc thi về khoa học công nghệ

Lan tỏa tinh thần sáng tạo từ thực tiễn

Cuộc thi ý tưởng trên Cổng sáng tạo Khoa học công nghệ EVNGENCO2 năm 2026 được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty. Cuộc thi thu hút 220 ý tưởng tham gia, trong đó 24 ý tưởng tiêu biểu được lựa chọn trình bày và đánh giá bởi các Hội đồng Khoa học công nghệ.

Hưởng ứng chương trình, TMP đã tích cực triển khai, khuyến khích CBCNV đề xuất các giải pháp cải tiến từ thực tiễn công việc. Với hơn 70 ý tưởng đăng ký, TMP cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của người lao động đối với hoạt động nghiên cứu, sáng tạo. Các đề xuất tập trung vào nhiều lĩnh vực, phản ánh sự chủ động tìm tòi, ứng dụng công nghệ để cải tiến phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo an toàn sản xuất.

Những giải pháp gắn với yêu cầu quản lý và vận hành nhà máy điện

Ở hạng mục giải nhì, ông Võ Đoan Duy - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành (PXVH) - được vinh danh với ý tưởng "Xây dựng phần mềm tính toán thời gian dự kiến xả/ngừng xả tràn trong mùa lũ". Xuất phát từ yêu cầu thực tế trong công tác vận hành hồ chứa, giải pháp hướng đến hỗ trợ tính toán, dự báo thời điểm xả và ngừng xả tràn, qua đó giúp cán bộ vận hành chủ động hơn trong công tác điều hành, góp phần đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ.

Bà Hoàng Ngọc Bích - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn (KTAT) - cũng đạt giải nhì với ý tưởng "Nền tảng số hóa chấm điểm, đánh giá và quản lý kết quả dùng chung trong doanh nghiệp". Ý tưởng tập trung xây dựng nền tảng quản lý tập trung, số hóa quy trình chấm điểm, đánh giá và theo dõi kết quả, góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý doanh nghiệp.

Ông Võ Đoan Duy - Phó Quản đốc PXVH (ngoài cùng phía bên phải) và bà Hoàng Ngọc Bích - Chuyên viên Phòng KTAT (thứ 2 từ trái sang) nhận giải nhì tại cuộc thi ẢNH: TMP

Ở hạng mục giải ba, hai ý tưởng của CBCNV TMP tiếp tục ghi dấu ấn với những giải pháp hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý sự cố và đảm bảo an toàn thiết bị. Trong đó ông Phạm Chí Hiếu - Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Vật tư (KHVT) - được trao giải với ý tưởng "Xây dựng 'Hộp đen sự cố số' cho nhà máy điện - tự động thu thập và hỗ trợ phân tích sự cố". Giải pháp tập trung vào việc tự động thu thập, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ phân tích sự cố, tạo thuận lợi cho việc truy xuất thông tin, đánh giá nguyên nhân và phục vụ công tác xử lý sự cố tại nhà máy điện.



Cũng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thiết bị, ông Lê Xuân Kỳ - Trực chính PXVH - đạt giải ba với ý tưởng "Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động mini vào tủ nguồn động lực, tủ điều khiển". Giải pháp hướng đến bổ sung hệ thống chữa cháy tự động tại các tủ điện, góp phần tăng cường khả năng xử lý khi phát sinh sự cố cháy, hạn chế nguy cơ cháy lan và bảo vệ các thiết bị quan trọng trong nhà máy.

Ông Phạm Chí Hiếu - Chuyên viên Phòng KHVT (thứ 2 từ phải sang) và ông Lê Xuân Kỳ - Trực chính PXVH (ngoài cùng phía bên phải) nhận giải ba tại cuộc thi ẢNH: TMP

Bên cạnh đó, ông Võ Minh Thâu, công tác tại PXVH, cũng được ghi nhận với giải khuyến khích cho ý tưởng với ý tưởng "Xây dựng Hệ thống quản lý và giám sát PCCC thông minh tích hợp AI tại Nhà máy Điện Thác Mơ". Ý tưởng đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, giám sát phòng cháy chữa cháy, hướng đến tăng cường khả năng theo dõi, nhận diện và cảnh báo nguy cơ, hỗ trợ công tác phòng ngừa và đảm bảo an toàn tại nhà máy.

