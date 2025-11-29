Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Thủy điện Thác Mơ trưng bày giải pháp phần mềm tại Techshow 2025

Ngọc Bích
Ngọc Bích
29/11/2025 17:50 GMT+7

Từ ngày 27 - 28.11, giải pháp phần mềm Quản lý kế hoạch và Kinh doanh thị trường điện của Công ty CP Thủy điện Thác Mơ (TMP) được trưng bày tại Hội nghị khoa học công nghệ điện lực toàn quốc năm 2025 (Techshow 2025).

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một phần mềm nội bộ, mà còn là minh chứng rõ ràng cho vị thế tiên phong của TMP trong nghiên cứu - sáng tạo - ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt trong nhóm các nhà máy thủy điện thuộc EVNGENCO2.

- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (thứ hai từ trái sang) tham quan gian hàng của EVNGENCO2

- Ảnh 2.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn (thứ hai từ trái sang) và Tổng giám đốc EVNGENCO2 Nguyễn Hữu Thịnh (đầu tiên bên trái) tham quan gian hàng của EVNGENCO2

Techshow 2025 là sự kiện thường niên quan trọng, quy tụ các sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của toàn ngành. Trong danh mục sản phẩm được EVNGENCO2 cử tham dự, TMP được giao đại diện Tổng công ty với phần mềm do chính đội ngũ kỹ sư của TMP xây dựng, gồm: Đào Nguyên Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư; Phạm Vân Nam, Chuyên viên Kỹ thuật và An toàn; Phạm Chí Hiếu, Chuyên viên Kế hoạch và Vật tư. Đây là một trong những điểm nhấn khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của TMP.

Trong thực tiễn vận hành, bài toán quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh và kinh doanh thị trường điện thường gặp nhiều hạn chế như dữ liệu phân tán, báo cáo thủ công, khó kiểm soát tiến độ và dễ phát sinh sai sót. Từ yêu cầu đổi mới theo định hướng EVN, TMP đã phát triển phần mềm nhằm số hóa toàn diện các quy trình quan trọng này. Giải pháp tích hợp chặt chẽ dữ liệu từ PMIS, tự động hóa báo cáo, hiển thị trực quan các biểu đồ theo thời gian thực, đồng thời bổ sung module chuyên sâu cho quản lý thị trường điện với chức năng theo dõi Pc, SMP, CAN, Pbq, sản lượng giao nhận và lập - duyệt - lưu bảng chào giá. Tất cả tạo thành một nền tảng thống nhất, hiện đại và minh bạch trong quản trị sản xuất kinh doanh.

Giải pháp phần mềm: Nền tảng số hóa toàn diện của TMP

- Ảnh 3.

Tóm tắt về Sản phẩm giải pháp phần mềm Quản lý kế hoạch và Kinh doanh thị trường điện của TMP

Hiệu quả của phần mềm được Hội đồng sáng kiến EVN đánh giá cao: giảm đáng kể sai sót nhập liệu, rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo, tối ưu nhân lực, minh bạch dữ liệu, hỗ trợ lãnh đạo điều hành 24/7 và nâng cao chất lượng ra quyết định. Chính những kết quả thực tiễn này là cơ sở quan trọng để EVNGENCO2 lựa chọn sản phẩm của TMP giới thiệu tại gian hàng số 11 của Techshow 2025, cùng các đơn vị tiêu biểu trong toàn Tổng công ty.

- Ảnh 4.

Ông Đào Nguyên Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư (thứ ba từ phải sang) - Đại diện nhóm tác giả giới thiệu sản phẩm tại hội nghị

Sự kiện tham dự Techshow 2025 là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định TMP không chỉ đổi mới trong nội bộ, mà còn đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái số thuộc EVNGENCO2 và EVN. Giải pháp "Quản lý kế hoạch - Quản lý kinh doanh thị trường điện" là minh chứng rõ nét cho năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ sư TMP, đồng thời mở ra cơ hội để tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa và phát triển thành nền tảng dùng chung theo định hướng của EVNGENCO2. Với nguồn lực sẵn có, TMP sẽ tiếp tục duy trì vai trò đơn vị dẫn đầu trong ứng dụng chuyển đổi số, đóng góp vào mục tiêu vận hành minh bạch, chính xác và hiệu quả của ngành Điện.

Khám phá thêm chủ đề

Techshow EVN EVN Đặng Hoàng An Thủy điện Thác Mơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận