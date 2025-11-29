Thủy điện Thác Mơ trưng bày giải pháp phần mềm tại Techshow 2025

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một phần mềm nội bộ, mà còn là minh chứng rõ ràng cho vị thế tiên phong của TMP trong nghiên cứu - sáng tạo - ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt trong nhóm các nhà máy thủy điện thuộc EVNGENCO2.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (thứ hai từ trái sang) tham quan gian hàng của EVNGENCO2

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn (thứ hai từ trái sang) và Tổng giám đốc EVNGENCO2 Nguyễn Hữu Thịnh (đầu tiên bên trái) tham quan gian hàng của EVNGENCO2

Techshow 2025 là sự kiện thường niên quan trọng, quy tụ các sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của toàn ngành. Trong danh mục sản phẩm được EVNGENCO2 cử tham dự, TMP được giao đại diện Tổng công ty với phần mềm do chính đội ngũ kỹ sư của TMP xây dựng, gồm: Đào Nguyên Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư; Phạm Vân Nam, Chuyên viên Kỹ thuật và An toàn; Phạm Chí Hiếu, Chuyên viên Kế hoạch và Vật tư. Đây là một trong những điểm nhấn khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của TMP.

Trong thực tiễn vận hành, bài toán quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh và kinh doanh thị trường điện thường gặp nhiều hạn chế như dữ liệu phân tán, báo cáo thủ công, khó kiểm soát tiến độ và dễ phát sinh sai sót. Từ yêu cầu đổi mới theo định hướng EVN, TMP đã phát triển phần mềm nhằm số hóa toàn diện các quy trình quan trọng này. Giải pháp tích hợp chặt chẽ dữ liệu từ PMIS, tự động hóa báo cáo, hiển thị trực quan các biểu đồ theo thời gian thực, đồng thời bổ sung module chuyên sâu cho quản lý thị trường điện với chức năng theo dõi Pc, SMP, CAN, Pbq, sản lượng giao nhận và lập - duyệt - lưu bảng chào giá. Tất cả tạo thành một nền tảng thống nhất, hiện đại và minh bạch trong quản trị sản xuất kinh doanh.

Giải pháp phần mềm: Nền tảng số hóa toàn diện của TMP

Tóm tắt về Sản phẩm giải pháp phần mềm Quản lý kế hoạch và Kinh doanh thị trường điện của TMP

Hiệu quả của phần mềm được Hội đồng sáng kiến EVN đánh giá cao: giảm đáng kể sai sót nhập liệu, rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo, tối ưu nhân lực, minh bạch dữ liệu, hỗ trợ lãnh đạo điều hành 24/7 và nâng cao chất lượng ra quyết định. Chính những kết quả thực tiễn này là cơ sở quan trọng để EVNGENCO2 lựa chọn sản phẩm của TMP giới thiệu tại gian hàng số 11 của Techshow 2025, cùng các đơn vị tiêu biểu trong toàn Tổng công ty.

Ông Đào Nguyên Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư (thứ ba từ phải sang) - Đại diện nhóm tác giả giới thiệu sản phẩm tại hội nghị

Sự kiện tham dự Techshow 2025 là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định TMP không chỉ đổi mới trong nội bộ, mà còn đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái số thuộc EVNGENCO2 và EVN. Giải pháp "Quản lý kế hoạch - Quản lý kinh doanh thị trường điện" là minh chứng rõ nét cho năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ sư TMP, đồng thời mở ra cơ hội để tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa và phát triển thành nền tảng dùng chung theo định hướng của EVNGENCO2. Với nguồn lực sẵn có, TMP sẽ tiếp tục duy trì vai trò đơn vị dẫn đầu trong ứng dụng chuyển đổi số, đóng góp vào mục tiêu vận hành minh bạch, chính xác và hiệu quả của ngành Điện.