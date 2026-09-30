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    Thủy điện Thác Mơ tuyên truyền pháp luật về bảo vệ hành lang hồ chứa năm 2026

    Mỹ Phương
    Mỹ Phương
    Sáng 30.9, tại thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang hồ chứa nước công trình Thuỷ điện Thác Mơ năm 2026.
    Thủy điện Thác Mơ tuyên truyền pháp luật về bảo vệ hành lang hồ chứa năm 2026 - Ảnh 1.

    Toàn cảnh hội nghị

    ẢNH: TMP

    Tại hội nghị, các hộ dân trên địa bàn thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung được phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ hành lang công trình thủy điện, phạm vi bảo vệ đập và hồ chứa. Nội dung tập trung làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm, những hoạt động phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và quy định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, qua đó giúp người dân nắm rõ quy định, chủ động hơn trong quá trình sản xuất và sinh hoạt.

    Thủy điện Thác Mơ tuyên truyền pháp luật về bảo vệ hành lang hồ chứa năm 2026 - Ảnh 2.

    Ông Trần Mỹ Khá, Phó quản đốc phân xưởng vận hành phổ biến các nội dung liên quan đến công tác vận hành hồ chứa Thủy điện Thác Mơ

    ẢNH: TMP

    Hồ chứa nước Thủy điện Thác Mơ là công trình đặc biệt quan trọng với dung tích 1,36 tỉ m³ nước. Với phạm vi rộng, hành lang hồ chứa tiếp giáp nhiều khu dân cư và khu vực sản xuất, việc quản lý, bảo vệ công trình đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa đơn vị vận hành, chính quyền địa phương và người dân. Thời gian qua, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã duy trì phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, kiểm tra và vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ công trình, lòng hồ.

    Thủy điện Thác Mơ tuyên truyền pháp luật về bảo vệ hành lang hồ chứa năm 2026 - Ảnh 3.

    Ông Đinh Văn Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

    ẢNH: TMP

    Thủy điện Thác Mơ tuyên truyền pháp luật về bảo vệ hành lang hồ chứa năm 2026 - Ảnh 4.

    Người dân thôn Đức Liễu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

    ẢNH: TMP

    Thông qua hội nghị, Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ tiếp tục vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tuyên truyền cho người dân tại địa phương thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, không xâm phạm hành lang hồ chứa, góp phần bảo vệ an toàn hành lang hồ chứa thủy điện Thác Mơ và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

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