Thủy điện trở thành 'đòn bẩy' lợi nhuận cho EVN

Sau nhiều năm chịu áp lực lớn bởi giá nhiên liệu tăng cao và bài toán cân đối tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ghi nhận một năm bứt phá mạnh về lợi nhuận. Đằng sau con số lãi gần 52.000 tỉ đồng không chỉ là tăng trưởng doanh thu mà còn đến từ sự cải thiện đáng kể về chi phí sản xuất điện và cơ cấu huy động nguồn điện.

Thủy điện là yếu tố giúp EVN đảo chiều tài chính trong năm 2025 ẢNH: EVN

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, EVN ghi nhận doanh thu đạt 645.658 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 51.881 tỷ đồng, gấp 6,3 lần năm 2024.

Ở cấp công ty mẹ, EVN ghi nhận doanh thu 535.220 tỉ đồng, tăng 11,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 39.762 tỉ đồng, gấp 7,6 lần năm trước. Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, khoản lỗ lũy kế của công ty mẹ giảm mạnh từ 45.374 tỉ đồng xuống còn 5.611 tỉ đồng, trong khi tập đoàn đã chính thức xóa toàn bộ lỗ lũy kế hợp nhất tại thời điểm cuối năm 2025.

Điều đáng chú ý là tốc độ tăng lợi nhuận vượt xa doanh thu. Trong khi doanh thu chỉ tăng hơn 11%, lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 530%, cho thấy động lực chính không đến từ việc bán được nhiều điện hơn mà đến từ sự cải thiện mạnh của biên lợi nhuận.

Thủy điện thuận lợi tạo "đòn bẩy"

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp EVN đảo chiều tài chính trong năm qua là điều kiện thủy văn thuận lợi, giúp gia tăng huy động nguồn điện có chi phí thấp.

Theo EVN, sản lượng thủy điện năm 2025 đạt khoảng 105,7 tỉ kWh, tăng 17,5 tỉ kWh so với năm trước và là mức cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, sản lượng thủy điện năm 2024 đạt khoảng 88,2 tỉ kWh và năm 2023 chỉ khoảng 81 tỉ kWh do điều kiện thời tiết kém thuận lợi hơn.

Trong cơ cấu nguồn điện, thủy điện là nguồn có chi phí phát điện thấp nhất. Vì vậy, việc gia tăng huy động thủy điện đã giúp EVN kéo giảm đáng kể chi phí sản xuất điện, qua đó cải thiện mạnh hiệu quả kinh doanh.

Điều này thể hiện khá rõ trong biên lợi nhuận của tập đoàn. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất của EVN tăng mạnh từ 8,5% năm 2024 lên 14,9% trong năm 2025. Riêng hoạt động bán điện ghi nhận biên lợi nhuận tăng từ 8% lên 14,55%.

Không chỉ tại công ty mẹ, các đơn vị phát điện thành viên cũng ghi nhận sự cải thiện mạnh về hiệu quả kinh doanh.

Hiện EVN sở hữu ba tổng công ty phát điện gồm GENCO 1, GENCO 2 và GENCO 3 cùng nhiều doanh nghiệp phát điện khác. Trong năm 2025, GENCO 1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 4.099 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 167,8 tỉ đồng của năm trước. GENCO 2 báo lãi 2.397 tỉ đồng, gần gấp đôi năm 2024. Đáng chú ý nhất là GENCO 3 khi chuyển từ mức lỗ 878 tỷ đồng sang lãi 3.732 tỉ đồng.

Điểm chung tại các đơn vị phát điện là doanh thu chỉ tăng nhẹ, thậm chí GENCO 2 còn ghi nhận doanh thu giảm hơn 5%, song lợi nhuận vẫn tăng mạnh nhờ biên lợi nhuận được cải thiện đáng kể.

Giá nhiên liệu ổn định giúp giảm áp lực chi phí

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh, ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết tập đoàn được hưởng lợi từ hai yếu tố chính.

Thứ nhất, giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện trong năm 2025 tương đối ổn định, không còn xuất hiện các đợt biến động đột biến như giai đoạn trước đây, qua đó giúp chi phí phát điện được kiểm soát tốt hơn.

Thứ hai là nỗ lực tiết giảm chi phí thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí thường xuyên, tối ưu hóa sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

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Trên báo cáo tài chính, điều này cũng thể hiện ở việc các khoản chi phí tăng chậm hơn doanh thu. Chi phí tài chính năm 2025 đạt 23.654 tỷ đồng, tăng 7,8%, thấp hơn mức tăng doanh thu. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm khoảng 16.647 tỉ đồng.

Áp lực vẫn rất lớn

Dù đã ghi nhận cú đảo chiều mạnh trong năm 2025, EVN vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới.

Xung đột tại Trung Đông đang tạo áp lực tăng giá đối với nhiều loại nhiên liệu đầu vào cho phát điện như than, dầu và khí trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, điều kiện thủy văn được dự báo không còn thuận lợi như năm trước.

Theo các dự báo khí hậu, xác suất xảy ra El Nino trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9.2026 ở mức cao, từ 82-98%. Điều này có thể làm giảm lượng nước về hồ chứa, qua đó ảnh hưởng đến khả năng huy động thủy điện - nguồn điện có chi phí thấp nhất trong hệ thống.

Không chỉ chịu áp lực từ chi phí đầu vào, EVN còn đứng trước yêu cầu rất lớn về đầu tư nguồn điện và lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện cho nền kinh tế trong những năm tới.

Sau khi cơ bản thoát khỏi "đáy" tài chính, bài toán lớn hơn với EVN không chỉ là duy trì lợi nhuận mà còn là khả năng đảm bảo đủ điện cho tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn duy trì cân bằng tài chính dài hạn.