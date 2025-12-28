Thụy Mười trải lòng về sự nghiệp chuyên trị vai phụ, lạc quan ở tuổi ngoài 50

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, Thụy Mười khẳng định bản thân không chạnh lòng khi đóng vai phụ. Bởi đối với nữ diễn viên, được diễn đã là niềm hạnh phúc. Hơn nữa, cô quan niệm có vai nhỏ mới có vai lớn và quan trọng là sự đón nhận, yêu thương của người xem.

“Vai nhỏ mà khán giả ấn tượng thì đó là thành công rồi. Cho nên tôi không bao giờ chạnh lòng với bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí tôi luôn tự hào, hạnh phúc với điều đó”, diễn viên 7X bộc bạch.

Tâm sự của Thụy Mười

Thụy Mười học cách suy nghĩ lạc quan, tìm niềm vui trong công việc Ảnh: FBNV

Trong quãng thời gian gắn bó với nghề, Thụy Mười cũng từng đối diện với biến cố về mặt sức khỏe. Giai đoạn đó, cô suy nghĩ theo hướng tích cực, vẫn tin rằng mọi thứ sẽ ổn định và bản thân được trở lại với nghề để phục vụ khán giả và lo cho gia đình. Đây là nguồn động lực để nữ nghệ sĩ vượt qua quãng thời gian khó khăn. “Tôi nghĩ đến những người xung quanh yêu thương mình, trong đó có khán giả”, cô bộc bạch.

Ngoài diễn xuất, Thụy Mười còn ghi điểm bởi giọng hát giàu cảm xúc. Nữ nghệ sĩ nói khi được khán giả động viên, cô thử sức với những sản phẩm âm nhạc. Diễn viên phim Giọt lệ bên sông tâm sự: “Thật ra nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Bây giờ tôi chọn nghề diễn rồi, còn hát là để thỏa mãn đam mê, lưu lại những khoảnh khắc để về già mình xem lại”.

Ngoài diễn xuất, Thụy Mười còn gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát giàu cảm xúc Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, việc ca hát cũng là cách để Thụy Mười bộc bạch, giải phóng cảm xúc bên trong. Cô kể điều này đã được bản thân áp dụng. “Những lúc căng thẳng, áp lực, tôi không biết làm gì nên mở một bài nhạc lên nghe. Thấy bài này hay quá thì tôi tập theo. Rồi thấy đàn guitar cũng thích nên tôi học. Những lúc buồn, tôi tự ôm đàn, tự đánh cho mình hát”, diễn viên phim Hạnh phúc mong manh chia sẻ.

Từ trải nghiệm đó, Thụy Mười nhận ra rằng trong cuộc sống, sẽ không tránh khỏi sự buồn bực. Thay vì nghĩ theo hướng tiêu cực, cô chọn cách suy nghĩ lạc quan. “Tôi luôn cố gắng mạnh mẽ vì trên đường đi còn nhiều thứ lắm, mình phải cố gắng vượt qua”, cô bộc bạch.

Nhưng trước khi có được suy nghĩ lạc quan như hiện tại, Thụy Mười cũng từng trải qua những phút yếu lòng, đặc biệt là khi còn trẻ. Thời điểm đó, khi đối diện với những lời không hay, cô không giấu được nước mắt. Thậm chí, nữ diễn viên 7X từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. "Nhưng tôi nghĩ rằng nếu không làm nghề nữa thì tôi phải làm cái gì. Đam mê của tôi là nghệ thuật nên sau khi cân nhắc, tôi nghĩ mình phải làm cho bằng được. Người ta xem thường mình thì mình phải làm sao để sau này người ta trân trọng mình", cô kể thêm.