Thúy Ngân: Tôi bay bổng trong chuyện tình cảm nhưng không mù quáng

Thúy Ngân dồn tâm huyết, đào sâu tâm lý nhân vật để chinh phục khán giả trong 7 năm chưa cưới sẽ chia tay

Không định danh mình là ‘người đẹp đi đóng phim’

* Chào diễn viên Thúy Ngân. Gần đây vai Thiên Ân trong 7 năm chưa cưới sẽ chia tay nhận được sự quan tâm của khán giả. Điều đó có ý nghĩa như thế nào trong chặng đường làm nghề của bạn?

- Diễn viên Thúy Ngân: Đối với tôi, đây là hành trình rất dài. Mỗi khi nhận một kịch bản, tôi phải cân nhắc rất kỹ bởi bản thân tâm niệm mỗi dự án, mỗi vai diễn đều là bước ngoặt trong sự nghiệp. Với Thiên Ân trong 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, đây là vai diễn đòi hỏi tôi phải đào sâu tâm lý nhân vật. Trước đó, tôi trải qua quá trình khám phá, sáng tạo để làm sao những thước phim, những cảnh quay khó của nhân vật có thể chạm đến khán giả.

Mỗi ngày trên phim trường, tôi đã dành thời gian để nghiên cứu làm sao cho Thiên Ân đến gần với khán giả. Đây là một điều khó bởi vì không phải ai khóc thì mọi người cũng khóc theo. Nó còn phụ thuộc vào cảm xúc, câu chuyện của nhân vật.



* Liệu Thiên Ân có điểm tương đồng thế nào so với Thúy Ngân ngoài đời?

- Tôi thấy tương đồng khá nhiều. Một phần bản ngã nào đó trong Thúy Ngân cũng là một cô gái yếu đuối, đôi lúc mình cũng hy sinh vì người khác rất nhiều. Nhưng để nói bất chấp tất cả và mù quáng như Thiên Ân thì chưa. Và Thúy Ngân cũng là người mơ mộng trong chuyện tình cảm.

Thúy Ngân có nhiều trải nghiệm khi kết hợp cùng Võ Cảnh, Jun Phạm trong phim mới

* Cảnh nóng của Thúy Ngân và Jun Phạm trong phim được mọi người quan tâm. Chơi thân với nhau ngoài đời, chắc cả hai cũng sẽ thoải mái khi thực hiện phân đoạn này?

- Khi mình thân thiết sẽ hiểu được cách làm việc cũng như tính cách của bạn diễn. Từ đó, chúng tôi sẽ dễ dàng phối hợp làm sao cho ăn ý nhất. Đó không chỉ là những phân đoạn tình cảm mà còn là những cảnh quay cao trào, đòi hỏi cao về mặt diễn xuất. Hai anh em chúng tôi phối hợp với nhau trước đó rất nhiều về tâm lý nhân vật nên khi vào cảnh quay, chỉ cần mình là nhân vật thôi là đủ.



Đóng với một người quen như anh Jun Phạm sẽ có điểm thuận lợi và những khó khăn riêng. Khi làm việc với người cũ, tôi hiểu cách diễn để phối hợp. Còn làm việc với một người mới cũng có cái hay vì mình không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Khi đó, tôi phải dựa vào diễn xuất của họ để thích ứng sao cho phù hợp. Với tôi, Jun Phạm là một người anh có tâm và chịu khó. Còn với Võ Cảnh, đây là lần đầu tiên hợp tác chung, tôi bất ngờ với sự tận tâm của anh ấy dành cho nhân vật. Tôi nghĩ càng về sau, mọi người sẽ càng hiểu và thương nhân vật của anh hơn.



Không biết có quá tham lam không nhưng tôi muốn mỗi dự án tôi được khám phá những cái mới, từ đó học hỏi được thêm nhiều điều và hoàn thiện bản thân hơn.

* Còn về những ý kiến trái chiều dành cho nhân vật Thiên Ân, Thúy Ngân thấy sao?

Khi là nhân vật, tôi sẽ hiểu tại sao nhân vật làm như vậy. Thiên Ân là cô gái ngây thơ, trong sáng, từng sống trong một gia đình hạnh phúc và chưa từng trải qua biến cố. Nên những gì người khác làm cho, cô ấy nghĩ đó là tốt nhất, hay nhất. Khi Tuấn Kiệt vẽ ra một tương lai tốt đẹp cho mình, cô ấy không nghĩ người mình thương nhất lại là người hại mình nhiều nhất.

Thúy Ngân "thấy mình hợp với những dạng vai vắt kiệt sức lực của bản thân, nhưng đong đầy cảm xúc với khán giả"

* Từ các dự án trước đến 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, nhiều người nói vui rằng Thúy Ngân là nữ diễn viên đóng cảnh đi tù nhiều nhất trên màn ảnh. Bạn nói sao về bình luận này?

- Mỗi lần đóng cảnh đi tù mà có được một vai hay thì tôi vẫn muốn thử sức. Bởi đâu phải ai cũng may mắn có được những vai hay trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Không biết có sự trùng hợp nào hay không nhưng những vai đi tù là những vai tôi được khán giả thương và nhớ đến. Tôi thấy mình hợp với những dạng vai vắt kiệt sức lực của bản thân, nhưng đong đầy cảm xúc với khán giả.



* Về danh xưng “người đẹp đi đóng phim”, Thúy Ngân nghĩ sao?



- Từ đầu tôi không định danh mình là người đẹp đi đóng phim. Yếu tố quan trọng là mình đánh giá bản thân như thế nào và thể hiện ra sao, chứ tôi không quá đặt nặng những điều người khác nói. Vì mình phải tự thúc đẩy, trau dồi bản thân mỗi ngày để làm tốt nhất những điều mình thích. Tôi không vì lời nói của người khác định danh mình thế nào là mình phải như thế đó. Tôi thấy mình may mắn, cơ hội đến nhiều một phần do mình đã cố gắng, một phần do Tổ nghề đã thương, ưu đãi cho tôi.



Sống thoải mái, không áp lực chuyện lập gia đình

* Bận rộn với công việc, Thúy Ngân sắp xếp thời gian cho bản thân thế nào?

- Tôi luôn vạch ra kế hoạch cho mình, chẳng hạn một năm sẽ có bao nhiêu tháng đóng phim, thời gian dành cho gia đình hay bạn bè là bao lâu. Chưa kể tôi phải trau dồi bản thân nữa. Điển hình như sau phim, tôi sẽ dành thời gian đi chơi và học hỏi. Tôi may mắn vì các dự án mình tham gia có hiệu ứng tốt nên nguồn thu còn xuất phát từ công việc quảng cáo, tham gia gameshow hay trước đây còn có cả công việc làm người mẫu. Tôi nghĩ bước đầu ai cũng khó khăn cả, chứ không phải suôn sẻ, nổi tiếng liền. Quan trọng là tôi đã không bỏ cuộc, không nản lòng. Nhưng tôi nghĩ không phải hành trình của ai cũng sẽ giống nhau. Có nhiều bạn còn phải lo cho gia đình, làm công việc khác để tạo ra thu nhập. Mỗi người sẽ có nhiều lựa chọn, mong rằng các bạn sẽ chọn được những điều mình yêu thích nhất.

Thúy Ngân nỗ lực cân bằng công việc và thời gian cho bản thân

* Sau quãng thời gian làm nghề, Thúy Ngân tích lũy được điều gì cho mình?

- Cái mà tôi tích lũy được là những vai diễn hay và vốn sống mà không phải ai cũng có thể trải qua. Về thu nhập, tôi nghĩ mình đủ để trang trải cuộc sống và sống làm sao để bản thân thấy vui, thoải mái. Tôi là người thích làm việc và thấy hạnh phúc khi được làm việc. Nhưng tôi cũng giỏi trong việc cân bằng mọi thứ với nhau, không để bản thân rơi vào trường hợp quá sức. Diễn viên thì ai cũng cần cảm xúc nên tôi luôn quan tâm đến cảm xúc của mình. Vì vậy, tôi luôn tìm đến những gì tích cực, năng lượng. Mình đóng quá nhiều vai buồn khổ nên cuộc sống bên ngoài mình phải năng lượng, nếu không sẽ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

* Mẫu hình người đàn ông lý tưởng của Thúy Ngân thì sao?

- Để đặt ra tiêu chuẩn nào đó, nó chỉ phù hợp khi mình định hướng công việc thôi. Chứ tất cả mọi thứ trên đời không thể nào theo ý của mình hết. Tôi không đặt ra mẫu hình lý tưởng, nhưng quan niệm người yêu hoặc người chồng của mình phải là người có cảm xúc, người ta hiểu và trân trọng những gì mình làm.



Thúy Ngân không đặt mẫu hình lý tưởng cho bản thân mà quan trọng vào cảm xúc

Tôi khá bay bổng trong chuyện tình cảm, nhưng nó không có nghĩa tôi bất chấp và mù quáng. Khi yêu tôi sẽ hết lòng, thương người yêu và làm mọi cách để họ hạnh phúc. Để làm điều đó, người ta phải như thế nào? Họ có yêu mình hay không thì mình biết được liền. Với một người đàn ông mà mình không cảm nhận được thì có nghĩa là không có.

* Nếu bị phản bội nhưng tình cảm vẫn còn, Thúy Ngân sẽ xử lý như thế nào?

- Chuyện người ta làm sai sẽ dần giết chết tình cảm của tôi, mặc dù tôi có tha thứ. Tôi là dạng người dễ bị suy nghĩ về vấn đề đó. Có thể tôi tha thứ nhưng từ từ tình cảm cũng phai nhạt. Trước khi bắt đầu mối quan hệ, tôi thẳng thắn chia sẻ chuyện tình yêu để người ta hiểu và tránh những cái mình không thích. Tôi cũng không áp lực chuyện lập gia đình mà thoải mái tận hưởng cuộc sống.

* Còn về chuyện công khai danh tính người yêu, bạn nghĩ sao?

- Tôi thường không công khai vì muốn giữ khoảng trời riêng cho mình và có không gian an toàn cho người mình thương. Còn về tin đồn, miễn nó không ảnh hưởng đến danh dự. Còn đã nói đó là tin đồn và nếu nó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, công việc của bản thân và những người quan trọng của mình thì mình không cần phải phản ứng hay để ý đến. Nếu chỉ lo lắng cho người yêu mà bỏ bê công việc thì cũng không đúng.

Thời điểm sắp tới, nếu lập gia đình tôi sẽ phải dành thời gian để gầy dựng niềm tin, lo lắng cho gia đình nhỏ, rồi sau đó sẽ tập trung sự nghiệp. Bởi tôi nghĩ một tổ ấm hạnh phúc không thể để cho một người gồng gánh được.

* Cảm ơn Thúy Ngân vì đã dành thời gian chia sẻ!