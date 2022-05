Thụy Sĩ phát hiện thuốc giả Molnupiravir ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam

Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cơ quan này đã nhận thông tin từ Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam gửi cảnh báo khẩn từ Tổng hành dinh WHO liên quan đến thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sĩ.

Theo đó, Hải Quan Thụy Sĩ đã phát hiện thuốc giả Molnupiravir. Thuốc giả Molnupiravir 400 mg, dạng bào chế nang cứng, quy cách đóng gói: lọ 20 viên nang cứng, trên nhãn có thông tin ghi “Manufactured by Công ty TNHH, Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, TX. Thuan An, Tinh Binh Duong, Vietnam”.

Kết quả kiểm nghiệm thuốc cho thấy thuốc không chứa hoạt chất như ghi trên nhãn (đính kèm hình ảnh lọ thuốc).





Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật, Cục Quản lý dược đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố đề nghị thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và trên trang thông tin điện tử của sở y tế về thuốc giả Molnupiravir 400 mg có các dấu hiệu nêu trên.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng thuốc giả Molnupiravir 400 mg có các dấu hiệu nêu trên.

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của thuốc giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.