Thụy Sĩ suýt tạo sốc, chủ nhà Đức gây thất vọng nhưng vẫn đi tiếp với ngôi nhất bảng

Trước trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng A - VCK EURO 2024 diễn ra rạng sáng nay (24.6), đội tuyển Đức đã trở thành cái tên đầu tiên giành vé góp mặt ở vòng 16 với thành tích toàn thắng. Mặc dù vậy, khi đối đầu với đội tuyển Thụy Sĩ, chủ nhà vẫn ra sân với lực lượng mạnh nhất.



Trong hiệp 1, đội tuyển Đức đã kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann cầm bóng gần gấp đôi đối phương (66%, so với 34% của Thụy Sĩ). Số chuyền đường mà Toni Kroos cùng các đồng đội tạo ra cũng nhiều hơn gấp 2 lần so với Thụy Sĩ (375 so với 167). Đội tuyển Đức tạo ra đến 19 pha tấn công, trong khi Thụy Sĩ chỉ có 7 lần hãm thành đối thủ. Tuy nhiên, kết quả trong 45 phút thi đấu đầu tiên lại đi ngược với những thông số trên.

Robert Andrich đưa được bóng vào lưới của đội Thụy Sĩ trong hiệp 1, nhưng bàn thắng không được công nhận RUETERS

Phút 17, Robert Andrich tung một cú sút như búa bổ đưa bóng vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ. Tuy nhiên, sau khi VAR can thiệp, bàn thắng không được công nhận cho đội tuyển Đức vì Musiala đã có pha phạm lỗi trước đó với cầu thủ đối phương.

Đội tuyển Thụy Sĩ dù phải gồng mình chơi phòng ngự nhưng lại hiệu quả hơn trong mặt trận tấn công. Phút 28, sau pha phối hợp rất nhuần nhuyễn, Freuler từ cánh trái căng ngang vào trong để Ndoye băng lên đệm bóng hiểm hóc mở tỷ số cho đội bóng xứ sở đồng hồ. Tỷ số 1-0 nghiêng về Thụy Sĩ được giữ nguyên cho đến khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Tình huống Ndoye đệm bóng để đánh bại thủ thành Neuer, mở tỷ số cho đội tuyển Thụy Sĩ REUTERS

Niềm vui của Ndoye sau khi ghi bàn REUTERS

Sang hiệp 2, đội tuyển Đức vẫn tràn đội hình lên tấn công và tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được trước phút 90 chỉ là pha dứt điểm bằng đầu đưa bóng đi trúng khung thành của đối phương của Kai Havertz.

Phía ngược lại, đội tuyển Thụy Sĩ đã chơi phòng ngự kiên cường. Đội bóng của Murat Yakin còn tạo ra những pha bóng nguy hiểm khiến người hâm mộ đội tuyển Đức phải thót tim. Phút 84, Vargas băng xuống đối mặt và đưa được bóng vào lưới đội tuyển Đức nhưng đã rơi vào thế việt vị trước đó. Phút 88, Xhaka sút xa rất căng khiến thủ thành Neuer vất vả bay người cản phá.

Fullkrug (9) đánh đầu thành bàn, giữ lại 1 điểm cho đội tuyển Đức REUTERS

Phải đến phút 90+2, tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Niclas Fullkrug mới khiến cho cầu trường nổ tung với pha không chiến xuất sắc để đánh đầu tung lưới đội tuyển Thụy Sĩ, quân bình tỷ số 1-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với kết quả này, đội tuyển Đức đi tiếp với vị trí nhất bảng A cùng thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, đội tuyển Thụy Sĩ vào vòng 16 với vị trí nhì bảng A khi có 5 điểm, cũng bất bại (1 thắng, 2 hòa).