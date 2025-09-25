Thuyền trưởng của các hệ thống vũ khí 'made in Việt Nam'

Trong dòng chảy của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ, khi các quốc gia đua nhau làm chủ công nghệ lõi để nâng cao sức mạnh quốc phòng, Việt Nam đã và đang có những dấu ấn riêng. Trong những thành tựu quan trọng đó, có sự đóng góp của thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Ông là người đã dành nhiều tâm huyết để kiến tạo những bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ quốc phòng. Những đóng góp của thiếu tướng Dương Văn Yên được Tổng Bí thư Tô Lâm khen ngợi tại Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 11.

Thiếu tướng Dương Văn Yên ẢNH: ĐÌNH HUY

Đưa chiến lược thành hành động

Với vai trò phụ trách công tác khoa học, công nghệ của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, thiếu tướng Dương Văn Yên đã cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy tổng cục, tham mưu xây dựng, ban hành nhiều văn bản chiến lược.

Trong số này, có các nghị định, thông tư cụ thể hóa luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp về lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật nhằm hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý động viên, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực then chốt, mũi nhọn.

Ông cũng tham gia chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và cán bộ đầu ngành về kỹ thuật công nghệ.

Không chỉ tham gia hoạch định chính sách, thiếu tướng Dương Văn Yên còn trực tiếp chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực nghiên cứu, đồng thời mở rộng hợp tác với các trung tâm nghiên cứu lớn trong và ngoài quân đội.

Nhờ đó, nhiều nguồn lực khoa học, công nghệ quốc gia được huy động, những tiến bộ khoa học kỹ thuật quân sự của thế giới được tiếp thu và vận dụng phù hợp vào thực tiễn Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, thiếu tướng Dương Văn Yên đã chỉ đạo mở mới 8 đề án, dự án khoa học, công nghệ cấp quốc gia và Bộ Quốc phòng, cùng hơn 320 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu ở nhiều cấp độ, trong đó có 27 đề tài cấp quốc gia, 100 đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

Bản thân ông là chủ nhiệm 5 đề án, chương trình KHCN quan trọng như đề án cấp quốc gia TL-01, các dự án cấp Bộ Quốc phòng KC.NQ.06, KC-2030, XCB-01.

Theo thiếu tướng Dương Văn Yên, quá trình triển khai các chương trình khoa học, công nghệ không hề dễ dàng bởi khả năng làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của chúng ta còn hạn chế, đội ngũ chuyên gia đầu ngành còn thiếu, phải chủ động mày mò nghiên cứu, tìm hiểu, giải mã do không có tài liệu kỹ thuật chuyển giao và thông tin về sản phẩm (đây là bí mật quốc gia của mỗi nước).

Trong khi đó, xung đột quân sự làm đứt gãy chuỗi cung ứng, cùng với các chính sách bao vây cấm vận giữa các nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tìm kiếm các vật liệu, vật tư đặc chủng...

Một số loại vũ khí hiện đại được Tổng cục CNQP sản xuất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các loại UAV, USV... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Súng trung liên thế hệ mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Súng chống người nhái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Làm chủ được nhiều vũ khí mới mà ít nước làm được

Trước những khó khăn đó, thiếu tướng Yên cùng chỉ huy tổng cục đã lựa chọn giải pháp chủ động và sáng tạo khi thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, tập hợp cán bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tổng cục để giải quyết nhiệm vụ trọng điểm, cấp bách.

Ông cũng mạnh dạn đề xuất cơ chế mới, tăng cường tính chủ động của các đơn vị, rút ngắn thời gian triển khai đề tài. Từ đây, nhiều cơ chế đặc thù cho công tác khoa học, công nghệ quốc phòng được hình thành.

Từ năm 2020 đến nay đã có trên 90 chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới là sản phẩm của các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ được đưa vào sản xuất loạt “0”, chiếm trên 80% số lượng đề tài nghiên cứu được đánh giá, nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên.

Trong đó, có nhiều vũ khí bộ binh và khí tài quân binh chủng quan trọng đã được sản xuất thành công như: xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành, pháo tàu, UAV trinh sát và chiến đấu, tên lửa phòng không tầm thấp, phần chiến đấu cho tên lửa đối hải tầm trung…

Một số chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, thuộc nhóm ít quốc gia làm chủ được như vũ khí chống tăng thế hệ mới; súng trung liên thế hệ mới; súng, đạn cối triệt âm khi bắn không có chớp lửa và tiếng nổ đầu nòng...

Trong lĩnh vực đóng tàu, thiếu tướng Dương Văn Yên đã phối hợp với các lãnh đạo tổng cục, triển khai công tác kỹ thuật đóng mới thành công các gam tàu chiến đấu, tàu tìm kiếm cứu nạn, tàu ngầm đa năng, tàu vận tải đổ bộ, tàu ngầm cỡ nhỏ...

Xe XCB-01 và XTC-02 tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐÌNH HUY

"Đặc biệt, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 đã được Tổng cục CNQP nghiên cứu, chế tạo thành công trong thời gian ngắn, vinh dự được tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9", thiếu tướng Dương Văn Yên nói.

Ông cũng nhìn nhận, những kết quả trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ đã góp phần đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia trên thế giới có thể tự chủ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí cho sư đoàn bộ binh; từng bước làm chủ thiết kế, chế tạo hiện đại hóa vũ khí cho các quân binh chủng.