Tỉ phú Ấn Độ qua đời nghi do nuốt phải ong

Theo Forbes, tỉ phú Kapur qua đời ngày 12.6 ở tuổi 53. Ông lên cơn đau tim khi đang chơi môn polo tại thị trấn Windor (Anh), nơi ông và gia đình đang đi nghỉ.

Tập đoàn sản xuất Sona Comstar (Ấn Độ) và Hiệp hội Các nhà sản xuất linh kiện ô tô Ấn Độ (ACMA) xác nhận sự ra đi của ông Kapur. Vị tỉ phú này là Chủ tịch Sona Comstar và cựu Chủ tịch ACMA.

Tỉ phú Ấn Độ Sunjay Kapur ẢNH: SONA COMSTAR

Các nhân chứng kể lại khi đang chơi polo, ông Kapur nói: “Tôi đã nuốt phải thứ gì đó”, khiến người xung quanh suy đoán rằng vị tỉ phú có thể đã nuốt phải một con côn trùng.

The Telegraph đưa tin ông được cho là đã bị ong đốt vào miệng, dẫn đến tình trạng sốc phản vệ và lên cơn đau tim. Ông Suhel Seth, một người bạn thân và cộng sự kinh doanh của ông Kapur, nói rằng bạn mình qua đời do cơn đau tim.

Ông Kapur có giá trị tài sản ròng ước tính là 1,2 tỉ USD, theo Forbes. Ông tốt nghiệp Đại học Buckingham (Anh), và đã tiếp quản Sona Comstar, nhà sản xuất phụ tùng ô tô của cha mình, vào năm 2015.



Tang lễ của ông Kapur phải dời lại do những thủ tục pháp lý. Vị tỉ phú cũng mang quốc tịch Mỹ, qua đời tại Anh, do đó việc đưa linh cữu ông trở về Ấn Độ trở nên phức tạp hơn. Người bố vợ Ashok Sachdev cho biết sau khi khám nghiệm tử thi và hoàn tất giấy tờ, sẽ đưa linh cữu ông Kapur về Ấn Độ để an táng.

Sự ra đi đột ngột của ông Kapur để lại khoảng trống cho vị trí lãnh đạo Sona Comstar. Giới quan sát cũng quan tâm đến việc ai sẽ thừa kế khối tài sản của vị tỉ phú, cũng như doanh nghiệp đang có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 4 tỉ USD. Theo thủ tục pháp lý thông thường, quyền quản lý tài sản sẽ thuộc về người vợ Priya Sachdev.

Ông Sunjay Kapur có 3 người con, trong đó có 2 con Samaira (20 tuổi) và Kiaan (14 tuổi) cùng người vợ cũ Karisma Kapoor và con út Azarias (6 tuổi) với bà Sachdev. Các con của ông không có trong biên chế Công ty Sona Comstar. Theo Hindustan Times, một số tin đồn cho rằng những người chị của ông Kapur sẽ nắm quyền quản lý doanh nghiệp.