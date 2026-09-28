Tỉ phú Bill Gates cảnh báo thảm họa 'chưa từng có' từ AI

Tỉ phú Bill Gates kêu gọi chính phủ Mỹ tăng cường giám sát sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), cảnh báo công nghệ này nếu rơi vào tay những người có ý đồ xấu có thể gây ra thảm họa với quy mô chưa từng có.