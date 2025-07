Tỉ phú công nghệ bị tòa bác yêu cầu, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục theo đuổi vụ kiện

Vào ngày 2.12.2024, luật sư cũ của nguyên đơn (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đã nộp một biểu mẫu yêu cầu hủy vụ án và không khởi kiện lại vụ án này từ đó về sau. Tuy nhiên, vào ngày 16.12.2024, tòa án đã cho phép phía Đàm Vĩnh Hưng rút lại yêu cầu này theo đề nghị của luật sư phía nguyên đơn.

Tòa đưa ra phán quyết tạm vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng và tỉ phú Gerard Ảnh: Kieng can/chụp màn hình

Bị đơn Gerard Richard Williams III lập luận rằng theo Điều 581 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, vụ án lẽ ra phải được bác bỏ theo luật kể từ ngày tòa án nhận được yêu cầu tự nguyện hủy vụ kiện của nguyên đơn. Bị đơn cũng trích dẫn các án lệ cho rằng việc bác bỏ có hiệu lực ngay lập tức khi được nộp lên thư ký tòa án và thư ký phải đóng dấu công nhận việc hủy vụ kiện.

Tuy nhiên, phía nguyên đơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đã phản đối yêu cầu này. Anh khẳng định rằng mình chưa bao giờ ủy quyền cho luật sư cũ hủy bỏ vụ kiện theo phương cách hủy mà vĩnh viễn không tái kiện nữa.

Tòa án đã xem xét các lập luận và nhận định rằng các án lệ mà bị đơn Gerard trích dẫn không đủ thuyết phục để buộc thư ký tòa án phải ghi nhận việc hủy vụ kiện, đặc biệt khi bên nộp yêu cầu hủy vụ kiện muốn rút lại yêu cầu do sai sót.

Quyết định của tòa án nêu rằng: "Yêu cầu hủy vụ kiện được nộp do sự hiểu lầm giữa nguyên đơn và luật sư của anh ấy, và ý định của nguyên đơn không phải là hủy vụ án vĩnh viễn. Yêu cầu hủy vụ được Tòa án cho phép rút lại hợp lệ theo yêu cầu của luật sư nguyên đơn".

Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng có động thái nộp 15 trang tuyên thệ cho tòa án Mỹ tố vợ chồng Bích Tuyền thao túng tâm lý anh dừng vụ kiện, đe dọa con cái, mẹ ruột của nam ca sĩ để dừng vụ kiện Ảnh: TL

Hơn nữa, tòa án cũng chỉ ra rằng ngay cả khi việc hủy vụ kiện được ghi nhận, nguyên đơn vẫn có thể nộp đơn yêu cầu theo Điều 473 của Bộ luật Tố tụng Dân sự để hủy bỏ việc hủy vụ kiện do nhầm lẫn, sơ suất, bất ngờ hoặc sơ suất nhưng có lý do chính đáng. Các tòa án California từ lâu đã giữ quan điểm rằng ngay cả sau khi một yêu cầu tự nguyện hủy bỏ vụ kiện, tòa án vẫn có thẩm quyền hủy bỏ việc ghi nhận hủy theo Điều 473 nếu nó được ghi nhận do sai lầm, bất ngờ hoặc hoặc sơ suất nhưng có lý do chính đáng của nguyên đơn.

Với những lý do trên, yêu cầu của bị đơn Gerard Richard Williams III về việc hủy vụ án đã bị từ chối. Điều này đồng nghĩa với việc vụ kiện giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Gerard Richard Williams III sẽ tiếp tục được tiến hành.

Ngày 7.7 (giờ địa phương) sẽ là ngày của phiên tranh luận, nếu một bên không đồng ý với phán quyết tạm này của tòa. Tuy nhiên, theo một luật sư đang hành nghề ở California (Mỹ) thì 95% tòa sẽ giữ nguyên quyết định và chuyển phán quyết tạm thành chính thức sau phiên tranh luận.

Gần đây, Đàm Vĩnh Hưng có động thái nộp 15 trang tuyên thệ cho tòa án Mỹ tố vợ chồng Bích Tuyền thao túng tâm lý anh dừng vụ kiện, đe dọa con cái, mẹ ruột của nam ca sĩ để dừng vụ kiện. Ngay sau đó, phía ca sĩ Bích Tuyền cho biết tập đoàn luật sư của Gerard Richard Williams III sẽ sớm trả lời tất cả về phản hồi của Đàm Vĩnh Hưng.