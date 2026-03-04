Tỉ phú Dubai, người nổi tiếng sống trong hầm trú ẩn triệu đô

Cung điện Zabeel, nơi gia tộc Al Maktoum sinh sống, được cho là có nhiều hầm trú ẩn và nguồn điện riêng biệt, có thể đảm bảo an toàn cho họ trong nhiều tuần Ảnh: Chụp màn hình DailyMail

Hầm trú ẩn hàng triệu đô của tỉ phú

Theo DailyMail, Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) từ lâu được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và an toàn ở Trung Đông. Thành phố này thu hút giới siêu giàu, tỉ phú toàn cầu, những người sẵn sàng chi hàng chục triệu USD cho biệt thự ven biển, căn hộ áp mái hay dinh thự trong các khu compound khép kín. Thế nhưng cuối tuần qua, khi các cuộc không kích bất ngờ xảy ra, khu trung tâm với những tòa tháp biểu tượng của Dubai chìm trong khói lửa, buộc không ít cư dân phải tìm đến nơi trú ẩn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Sân bay Dubai cùng một số khu nghỉ dưỡng hạng sang rung chuyển vì tên lửa Iran mà không có cảnh báo trước. Đối với một đô thị có tỷ lệ tội phạm bạo lực cực thấp như Dubai, đây là cú sốc lớn. Trước đó, nhiều người tin rằng những căn hầm trú ẩn được thiết kế chống khủng bố, bắt cóc hay đột nhập vũ trang chỉ mang tính phòng xa, thậm chí chưa từng được sử dụng.

Tại các khu dân cư đắt đỏ như Emirates Hills hay Palm Jumeirah, không khó để tìm thấy những biệt thự được trang bị hầm kiên cố, cửa thép chống nổ, tường chịu lực dày, hệ thống điện dự phòng độc lập... Một số dinh thự siêu sang còn có trạm biến áp riêng và phòng an toàn đạt chuẩn quân sự, với chi phí xây dựng lên tới hàng triệu USD. Khi nguy cơ tên lửa và thiết bị bay không người lái trở nên hiện hữu, các công trình này lập tức phát huy tác dụng.

Cung điện Zabeel, nơi ở của gia tộc Al Maktoum, nắm quyền tại Dubai, được bảo vệ 24/7 bằng lực lượng vũ trang. Theo DailyMail, khu phức hợp này có hệ thống phòng an toàn công nghệ cao, có thể kích hoạt chỉ bằng một nút bấm và vận hành độc lập trong nhiều tuần nếu bị phong tỏa. Dù nguy cơ leo thang xung đột vẫn hiện hữu, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vẫn xuất hiện tại Trung tâm mua sắm Dubai vào đầu tuần này, như một cách trấn an dư luận.

Kate Ferdinand và gia đình cũng đã lui về phòng tập thể dục dưới tầng hầm sau khi bị "phong tỏa Dubai" Ảnh: Chụp màn hình DailyMail

Người nổi tiếng chia sẻ trải nghiệm "trú ẩn dưới lòng đất"

Không chỉ hoàng gia, giới doanh nhân và người nổi tiếng cũng chia sẻ trải nghiệm "trú ẩn dưới lòng đất". Doanh nhân Ebraheem Al Samadi, gương mặt của chương trình truyền hình thực tế Dubai Bling, đăng video từ phòng gym ngầm trong nhà, cho biết gia đình anh vẫn an toàn. Căn phòng rộng, được trang bị hiện đại, giờ không chỉ là nơi tập luyện mà còn trở thành không gian phòng thủ tạm thời.

Cựu danh thủ Manchester United Rio Ferdinand và vợ Kate cùng các con cũng phải xuống tầng hầm khi nghe những tiếng nổ lớn. Chia sẻ trên mạng xã hội, Kate mô tả đó là "một đêm rất đáng sợ", song khẳng định họ vẫn ổn và tin tưởng vào hệ thống phòng thủ của UAE. Gia đình đã chuẩn bị phương án khẩn cấp với nước uống, mền và không gian cho thú cưng, phòng trường hợp tình hình kéo dài.

Một số nhân vật nổi tiếng khác như Luisa Zissman, nữ MC truyền hình, 38 tuổi, cũng cho biết đã hạn chế ra ngoài, giữ con trẻ ở trong nhà sau khi nghe nhiều tiếng nổ lớn. Có người chọn ở hẳn tầng hầm hoặc gara, đặc biệt là những cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng có nhiều kính, nơi nguy cơ vỡ kính khi chấn động xảy ra khiến họ lo ngại hơn.

Dubai từng được xem là điểm đến gần như đứng ngoài các biến động khu vực. Nhưng những diễn biến mới cho thấy ngay cả thành phố giàu có và được bảo vệ nghiêm ngặt này cũng không hoàn toàn miễn nhiễm trước rủi ro địa chính trị. Và trong bối cảnh đó, những hầm trú ẩn triệu đô, biểu tượng của sự phòng bị xa xỉ, nay trở thành nơi sinh hoạt tạm thời của nhà giàu và người nổi tiếng, giữa tâm bão bất ổn.