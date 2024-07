Tỉ phú Elon Musk cho một bệnh viện Gaza dùng internet vệ tinh

Starlink là mạng lưới các vệ tinh do Công ty SpaceX của ông Musk vận hành trên quỹ đạo trái đất tầm thấp, có thể cung cấp internet đến các vùng xa hoặc những nơi đã bị vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng liên lạc thông thường. Giới quan sát cho rằng việc chỉ có một bệnh viện được dùng Starlink cho thấy chính phủ Israel lưỡng lự khi để người dân Gaza tiếp cận internet, do lo ngại lực lượng Hamas sẽ sử dụng để đối phó với Tel Aviv. Báo The Washington Post dẫn nguồn tin nói Israel được cho là đã hạn chế khả năng truy cập hệ thống liên lạc và internet trên các vùng lãnh thổ người Palestine trong nhiều thập niên.



Gia đình con tin bức xúc, khẩn cầu, thủ tướng Israel hứa có thể sớm đạt thỏa thuận

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại Washington D.C trong chuyến công du Mỹ. Ông có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ trong ngày 24.7, dự kiến gặp Tổng thống Joe Biden vào ngày 25.7 và gặp ông Donald Trump một ngày sau đó.

Trong ngày đầu ở Mỹ, ông Netanyahu đã gặp gia đình những con tin bị Hamas bắt giam, nói rằng quá trình đàm phán trao đổi tù nhân đang tiến triển. Song ông cũng bảo vệ lập trường tiếp tục gây sức ép lên Hamas để đạt những điều khoản có lợi, dù một số gia đình đã thúc giục thủ tướng Israel ký kết thỏa thuận sớm nhất có thể, theo The Guardian.