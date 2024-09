Tỉ phú Elon Musk được 20 vệ sĩ hộ tống khi ra đường, có mật danh riêng

Tờ The New York Times ngày 13.9 có bài viết về bộ máy bảo vệ cho tỉ phú Elon Musk, trong đó đề cập ông Musk luôn có vệ sĩ khi di chuyển đến các địa điểm ở xa, đôi khi được hộ tống bởi 20 nhân viên an ninh, trong số đó có người được vũ trang và có chuyên gia y tế.

Đây là điều hiểu được với người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index. The New York Times cho biết chi phí dịch vụ bảo vệ ông Musk có thể lên đến hàng trăm ngàn USD, và vị tỉ phú những năm qua càng tăng cường biện pháp an ninh khi giá trị tài sản của ông liên tục tăng. Một hóa đơn hồi năm 2016 chỉ ra ông đã chi 163.000 USD/tháng để được đảm bảo an toàn.

Tỉ phú Elon Musk luôn có vệ sĩ hộ tống khi di chuyển ẢNH: THE INDEPENDENT

Các vệ sĩ khi liên lạc sẽ gọi ông Musk với mật hiệu "Voyager" (tạm dịch: Nhà du hành). Khi tên tuổi của ông chưa lọt vào danh sách những tỉ phú hàng đầu, ông Musk từng đi đến nhiều nơi mà không có bảo vệ. Tuy nhiên, đến năm 2014, vị tỉ phú đã bắt đầu thuê các nhân viên an ninh để phụ nhiều công việc, đánh giá rủi ro và điều tra những cá nhân bị cho là "kẻ bám đuôi không phù hợp".

Ông Elon Musk cũng không ngại nói về những lo ngại về an ninh hoặc các mối đe dọa nhằm vào ông. Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Công ty Tesla mà ông làm chủ vào tháng 6, tỉ phú Musk cho biết "hai kẻ điên cuồng giết người" đã đe dọa giết ông trong những tháng qua.

Hồ sơ do Tesla nộp lên Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) chỉ ra rằng công ty an ninh bảo vệ ông Musk đã tính phí 2,4 triệu USD trong năm 2023 và 500.000 USD trong năm nay, và đây chỉ là một phần trong tổng chi phí an ninh cho ông chủ Tesla.

Lực lượng an ninh còn theo ông mọi nơi, thậm chí một cựu nhân viên Công ty mạng xã hội X, cũng do ông Musk làm chủ, nói rằng vệ sĩ đã hộ tống vị tỉ phú đến tận nhà vệ sinh tại trụ sở công ty.

Hồi năm 2022, trang Business Insider đưa tin ông Musk đã bí mật mua nhà sau khi địa chỉ nhà cũ của ông bị lộ. Tỉ phú Musk cũng từng cố xóa một tài khoản X, trước đây là Twitter, khi tài khoản này thường xuyên theo dõi lộ trình di chuyển máy bay riêng của ông.