Tỉ phú Elon Musk 'gây chiến' với Taylor Swift

Chủ nhân bản hit Bad Blood đã lên mạng xã hội để ủng hộ Phó tổng thống Mỹ - bà Kamala Harris sau cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên vào hôm 10.9 (giờ địa phương). Trong một bài đăng truyền cảm hứng trên Instagram, Taylor Swift đã nói với 284 triệu người theo dõi rằng cô sẽ bỏ phiếu cho Harris và người bạn đồng hành của bà là Tim Walz trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Không chỉ là một siêu sao âm nhạc, Taylor Swift còn là tỉ phú và là một trong năm người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, vậy nên quyết định của cô có ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ẢNH: INSTAGRAM TAYLORSWIFT

Nữ tỉ phú làng nhạc cho biết: "Bà Harris đấu tranh cho quyền lợi và mục đích. Chúng ta cần một chiến binh để bảo vệ người dân. Tôi nghĩ bà ấy là một nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở đất nước này nếu được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn".



Kèm theo bài viết này là một bức ảnh biểu tượng nhạc pop người Mỹ đang bế một chú mèo và ký tên "Taylor Swift. Quý cô nuôi mèo không con" nhằm ám chỉ phát biểu gây tranh cãi của ứng viên Phó tổng thống J.D Vance của Đảng Cộng hòa rằng Đảng Dân chủ toàn những phụ nữ nuôi mèo không có con.

Để đáp trả và thể hiện thái độ ủng hộ ông Donald Trump, tỉ phú Elon Musk đã lên tiếng trên nền tảng X (Twitter): "Được rồi Taylor... Cô thắng rồi... Tôi sẽ cho cô một đứa con và bảo vệ mèo của cô bằng cả tính mạng".

Sau bài đăng của mình, CEO tập đoàn Tesla đã bị cộng đồng fan Taylor Swift tức giận và cáo buộc là kỳ thị phụ nữ, ảo tưởng và lạc hậu ẢNH: MIRROR

Việc nữ ca sĩ Look What You Made Me Do ủng hộ bà Kamala Harris không phải lần đầu tiên cô bày tỏ về quan điểm chính trị. Năm 2018, Taylor cũng sử dụng tiếng nói của mình qua Instagram để ủng hộ Đảng Dân chủ Tennessee trong cuộc đua vào Thượng viện chống lại ứng cử viên Đảng Cộng hòa Marsha Blackburn.



Còn với Elon Musk, vị tỉ phú 53 tuổi công khai thể hiện ủng hộ ông Trump từ sau vụ cựu tổng thống bị ám sát hụt hồi tháng 7, đồng thời cũng quyên tiền trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.