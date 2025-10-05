Tỉ phú Elon Musk kêu gọi tẩy chay Netflix vì hoạt hình đồng tính

Lý do Elon Musk kêu gọi tẩy chay Netflix

Trong những ngày qua, tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã liên tục dùng tài khoản X có 227 triệu người theo dõi để phát động một chiến dịch kêu gọi tẩy chay Netflix. Lý do ông đưa ra nhằm phản đối "thành kiến woke (cấp tiến)" và việc nền tảng này có các nội dung về cộng đồng LGBTQ+.

Ông Elon Musk kêu gọi hủy thuê bao Netflix vì đưa tư tưởng "woke" len lỏi vào hoạt hình cho trẻ nhỏ Ảnh: chụp màn hình

Chiến dịch công kích của Elon Musk nhắm vào Netflix bắt đầu bùng lên vào tuần trước, khi ông chia sẻ lại clip từ chương trình hoạt hình Dead End: Paranormal Park của Netflix và bình luận "điều này không ổn". Đoạn clip ban đầu đăng bởi tài khoản cánh hữu "Libs of TikTok", với cáo buộc rằng chương trình này đang "tuyên truyền ủng hộ người chuyển giới cho trẻ em" và được quảng cáo cho lứa tuổi lên 7.

Trên thực tế, Dead End: Paranormal Park đã phát sóng 20 tập trong năm 2022 và bị Netflix hủy bỏ vào năm sau đó. Hiện tại, nền tảng này cũng không quảng bá cho bộ phim. Ngay sau đó, Zach Barack, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật chuyển giới trong phim, đã phản bác lại luận điệu của Musk, khẳng định: "Ông có thể gieo rắc nỗi sợ hãi tùy thích, nhưng trẻ em và phụ huynh nói với tôi rằng nó đã cứu mạng họ!".

Tuy nhiên, Musk không dừng lại ở đó. Trong ba ngày, ông đã đăng hoặc chia sẻ lại các lời kêu gọi tẩy chay Netflix ít nhất 26 lần. Ông liên tục đăng lại bài viết của những người dùng tuyên bố đã hủy đăng ký, đồng thời lan truyền một meme (ảnh chế) ví von "chương trình nghị sự woke về người chuyển giới" của Netflix như một con ngựa thành Troy đang xâm nhập vào "lâu đài" là con cái của mọi người, kèm lời kêu gọi: "Hãy hủy Netflix vì sức khỏe của con bạn".

Ông cũng mở rộng chỉ trích sang các chương trình khác như The Baby-Sitters Club và Cocomelon, đồng thời khuếch đại lập luận của phe cánh hữu rằng Netflix có quy trình tuyển dụng "chống người da trắng", lan truyền các thông tin sai sự thật...

Đáng chú ý, chiến dịch công kích của Elon Musk có bối cảnh cá nhân sâu sắc. Ông là cha của Vivian Wilson, một phụ nữ chuyển giới. Năm 2022, trong đơn xin thay đổi tên và giới tính hợp pháp, Vivian đã viết: "Tôi không còn sống cùng hoặc mong muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với cha ruột của mình dưới bất kỳ hình thức nào".

Về phần mình, Musk từng chia sẻ ông "về cơ bản đã mất con trai mình" và cho rằng con mình đã bị "lừa" khi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc khẳng định giới tính. Ông gọi đây là hậu quả của "virus tư tưởng woke".

Một phân cảnh trong mùa 1 của Dead End: Paranormal Park trên Netflix Ảnh: chụp màn hình

Phản ứng của Netflix

Trước làn sóng chỉ trích từ Elon Musk, Netflix đã chọn cách im lặng. Đây không phải lần đầu tiên "gã khổng lồ" streaming này đối mặt với các cuộc tranh cãi. Năm 2020, bộ phim Cuties từng gây phẫn nộ và dẫn đến một đợt hủy đăng ký tại Mỹ, dù chỉ tạm thời.

Các lãnh đạo Netflix, kể cả đồng CEO Ted Sarandos, từng nhiều lần viện dẫn quyền tự do ngôn luận để bảo vệ các nội dung gây tranh cãi. Ông đứng ra bảo vệ diễn viên hài Dave Chappelle trước những bình luận bị cho là chống người chuyển giới, hay diễn viên hài Tony Hinchcliffe với những phát ngôn phân biệt chủng tộc. Việc một công ty luôn đề cao "tự do ngôn luận" nay lại trở thành mục tiêu của một người "ủng hộ tuyệt đối quyền tự do ngôn luận" như Elon Musk đã tạo ra một tình huống trớ trêu.

Cuộc đối đầu giữa Musk và Netflix không phải là một sự kiện cá biệt mà diễn ra ngay sau "cơn bão" tương tự ở Hollywood, khi Disney phải đối mặt với làn sóng tẩy chay vì đình chỉ chương trình của Jimmy Kimmel dưới áp lực chính trị. Những sự việc này cho thấy một xu hướng ngày càng rõ nét về sự va chạm giữa các nhân vật có tầm ảnh hưởng, tập đoàn giải trí khổng lồ và những áp lực chính trị trong bối cảnh văn hóa Mỹ đang có nhiều phân cực.