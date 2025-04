Tỉ phú Elon Musk khẩu chiến bộ trưởng Tài chính Mỹ trước mặt ông Trump?

Một nhân chứng nói với Axios rằng đó là cảnh tượng rất ồn ào. Trong khi đó, một nhân chứng khác cho biết: “Cứ như hai tỉ phú trung niên nghĩ rằng sảnh ở Cánh Tây (trong Nhà Trắng) là sàn đấu vật tự do (WWE)”. Bình luận trên có phần phóng đại do xét về tài sản, ông Bessent có khoảng 520 triệu USD.

Nhân chứng trên cũng nêu thêm hai ông Musk và Bessent không xô xát trực tiếp trong Phòng Bầu dục, nhưng Tổng thống Trump đã chứng kiến màn cãi nhau. Hai người sau đó lôi mọi việc ra ngoài sảnh và lại lao vào cãi vã.

Trước đó, báo The New York Times tuần trước đưa tin ông Bessent và ông Musk nảy sinh bất đồng về việc ai sẽ lãnh đạo Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Tuy nhiên, việc cả hai người to tiếng với nhau chỉ mới được truyền thông Mỹ đưa tin những ngày qua.

Truyền thông Mỹ đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) nảy sinh bất đồng với tỉ phú Elon Musk ẢNH: AFP

Khi được hỏi về vấn đề trên, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định ông Trump đã quy tụ một đội ngũ quan chức rất tâm huyết với những vấn đề có tác động đến đất nước Mỹ. "Bất đồng là một phần bình thường trong bất kỳ quy trình chính sách lành mạnh nào. Rốt cục thì mọi người đều hiểu rõ họ phụng sự theo ý chí của Tổng thống Trump", bà Leavitt nói.

Đại diện của ông Musk và ông Bessent chưa bình luận về vụ việc.

Ngoài bộ trưởng Tài chính Mỹ, tỉ phú Elon Musk cũng tồn tại những bất đồng với các nhân vật cấp cao trong chính quyền ông Trump, gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy và cố vấn thương mại Peter Navarro.

Theo Axios, trong giai đoạn hoạch định nội các chính quyền ông Trump, tỉ phú Musk đã vận động để ông Howard Lutnick nắm giữ vị trí Bộ trưởng Tài chính. Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau cùng đã chọn ông Scott Bessent và bổ nhiệm ông Lutnick làm Bộ trưởng Thương mại.

"Đó không phải cuộc tranh cãi về việc đúng sai, mà là về quyền kiểm soát cơ quan", một quan chức chính phủ Mỹ nắm tình hình bất đồng giữa hai ông Musk và Bessent cho biết.