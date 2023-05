Tỉ phú Jeff Bezos đính hôn với bạn gái phóng viên

Lauren Sánchez đeo nhẫn kim cương ngay ngón áp út khi đi nghỉ dưỡng cùng Jeff Bezos ở Pháp vào cuối tuần qua

BACKGRID

Nguồn tin của tạp chí kể trên xác nhận Jeff Bezos và Lauren Sánchez đã đính hôn. Tin vui này được tiết lộ khi cặp đôi nổi tiếng đang cùng nhau nghỉ dưỡng ở miền nam nước Pháp. Trước đó, nhà sáng lập Amazon và bạn gái được nhìn thấy khi đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trên du thuyền trị giá 500 triệu USD và tham dự Liên hoan phim Cannes. Trong khoảnh khắc cả hai đang du ngoạn vào cuối tuần qua, Lauren Sánchez bị phát hiện đang đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên ngón áp út, điều này làm dấy lên tin đồn cô và tỉ phú khét tiếng này đã bí mật đính hôn.



Hiện hai nhân vật chính đều chưa lên tiếng về chuyện đính hôn. Trong khi đó, một nguồn tin khác từ PageSix tiết lộ: “Họ nói với mọi người rằng họ đã đính hôn. Cả hai rất phấn khích và thực sự yêu nhau”.

Jeff Bezos và bạn gái dành nhiều thời gian ở bên nhau BACKGRID

Jeff Bezos và Lauren Sánchez bị khui mối quan hệ tình cảm vào đầu năm 2019 sau khi ông chủ Amazon tuyên bố ly hôn MacKenzie Scott - người vợ chung sống suốt 25 năm và có chung 4 người con. Mối quan hệ của tỉ phú giàu có bậc nhất hành tinh với nữ phóng viên nóng bỏng này từng là đề tài gây bàn tán trên các phương tiện truyền thông suốt thời gian dài. Thời điểm đó, Sánchez cũng nhanh chóng ly hôn Patrick Whitesell sau 13 năm gắn bó.

Những năm qua, Jeff Bezos và Lauren Sánchez gắn bó bền chặt, họ cùng đi nghỉ dưỡng, du lịch, dành thời gian cho gia đình đồng thời cùng nhau tham gia các hoạt động ủng hộ chống biến đổi khí hậu thông qua quỹ mà cả hai cùng điều hành. Cặp đôi không ngại dành cho nhau những lời có cánh và công khai thể hiện tình cảm với đối phương ở nơi đông người. Dịp sinh nhật bạn trai tỉ phú vào đầu năm nay, Lauren Sánchez gọi Jeff Bezos là người đàn ông trong mộng của mình. Người dẫn chương trình Good Day L.A bộc bạch: “Anh là người đã thắp sáng thế giới của em bằng nụ cười và trái tim nhân hậu của mình. Anh đã cho em thấy rằng không có tình yêu nào mà không phải dũng cảm chiến đấu. Em biết ơn về những kỷ niệm mà chúng ta đã tạo ra và cả những cuộc phiêu lưu sắp tới”.

Jeff Bezos hiện sở hữu khối tài sản khoảng 137,8 tỉ USD (số liệu của Forbes ngày 23.5), là tỉ phú giàu thứ 3 trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn chung với bạn gái vào tháng 11.2022, doanh nhân này cho biết sẽ cho đi phần lớn tài sản, chủ yếu để góp phần chống biến đổi khí hậu SHUTTERSTOCK

Lauren Sánchez sinh năm 1969, cô là một ngôi sao truyền hình, phóng viên giải trí nổi tiếng tại Mỹ. Sánchez từng dẫn dắt các chương trình: So You Think You Can Dance, The View, Good Day L.A… Người đẹp gây ấn tượng với vẻ ngoài sắc sảo, cuốn hút cùng thân hình khỏe khoắn, bốc lửa và thường xuất hiện trong những bộ cánh sexy. Cô từng được People đưa vào danh sách 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh (2010). Lauren Sánchez từng đóng vai khách mời trong nhiều bộ phim: Fight Club, Fantastic Four, The Longest Yard, White House Down… Nữ MC nổi tiếng từng trải qua mối quan hệ với cầu thủ NFL Tony Gonzalez và có một con trai. Về sau, cô lên xe hoa với doanh nhân Patrick Whitesell và có hai con trước khi ly hôn hồi 2019.