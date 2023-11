Tỉ phú Musk: AI đặt ra 'rủi ro sống còn, cấp bách' cho loài người

Tỉ phú Elon Musk bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) tại hội nghị thượng đỉnh lớn đầu tiên trên thế giới về an toàn AI hôm 1.11.

“Tôi thực sự nghĩ đó là một trong những rủi ro sống còn mà chúng ta đang phải đối mặt, có thể là rủi ro cấp bách nhất", ông Musk nói.

Ông Musk cho biết mục đích của hội nghị thượng đỉnh là để thiết lập "trọng tài bên thứ ba" để quan sát sự phát triển của AI và đưa ra cảnh báo nếu cần.

Những lo ngại về tác động mà AI có thể gây ra đối với nền kinh tế và xã hội đã bùng phát vào năm ngoái khi OpenAI cung cấp ChatGPT cho công chúng.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh An toàn AI 2023 REUTERS

Một số người lo lắng rằng theo thời gian, máy móc có thể đạt được trí thông minh cao hơn con người, dẫn đến những hậu quả không lường trước được.

Lần đầu tiên có mặt trong nỗ lực chung của phương Tây nhằm quản lý các mối nguy hiểm, Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Trung Quốc đã tham gia cùng các nhà lãnh đạo Mỹ và EU, cũng như các ông trùm công nghệ tại Công viên Bletchley của Anh.

Tại đây, các quốc gia đã ký “Tuyên bố Bletchley” - một chương trình nghị sự tập trung vào việc xác định các vấn đề liên quan đến AI và phát triển các chính sách để giảm thiểu tác động xấu.

Trong bài phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở London, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã kêu gọi hành động khẩn cấp toàn cầu để giải quyết các mối đe dọa tiềm ẩn do AI gây ra: “Từ các cuộc tấn công mạng do AI kích hoạt ở quy mô vượt xa bất cứ điều gì chúng ta từng thấy trước đây cho đến các vũ khí sinh học do AI tạo ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng triệu người, những mối đe dọa này thường được coi là mối đe dọa sống còn từ AI vì tất nhiên, chúng có thể gây nguy hiểm cho chính sự tồn tại của loài người".

Mỹ cũng nhân dịp này thông báo sẽ thành lập Viện An toàn AI mới, nơi sẽ đánh giá các rủi ro tiềm ẩn.