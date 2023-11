Tỉ phú Musk: 'Đừng lấy tiền mà bắt bí tôi'

Các nhận xét mang tính công kích và có phần không phù hợp của ông Elon Musk được đưa ra hôm 29.11, tại cuộc phỏng vấn sau một sự kiện của tờ The New York Times, trong bối cảnh ông bị nhiều người chỉ trích vì ủng hộ bài đăng với nội dung chống Do Thái.

Cụ thể, ông Musk liên tục nói rằng ông rất tiếc vì đã đăng một dòng tweet vào ngày 15.11 với nội dung đồng tình với một bài viết có quan điểm chống Do Thái. Thời điểm đó, bài đăng này đã đưa tuyên bố sai sự thật rằng người Do Thái đang khơi dậy lòng căm thù nhằm vào người da trắng.

Ông Elon Musk dự hội nghị Viva Technology ở Paris, Pháp hồi tháng 6 REUTERS

Hành động của ông Musk đã khiến hàng loạt người dùng X, trong đó có nhiều nhà quảng cáo, quyết định tẩy chay mạng xã hội này.

Trước sự phản đối của những người dùng này, ông Musk tỏ ra khó chịu và nhấn mạnh ông không muốn bản thân bị xem là người chống Do Thái. Ông còn nói thêm rằng những nhà quảng cáo rời bỏ X không nên nghĩ rằng họ có thể đe dọa ông.

"Tôi chẳng muốn họ quảng cáo đâu", nhà tỉ phú tuyên bố. "Nếu có ai muốn dùng quảng cáo hay tiền bạc để bắt bí tôi, thì biến đi. Biến đi. Rõ chưa", ông Musk cứng rắn.

Theo tỉ phú người Mỹ, những khách hàng không thích ông "nên xem xét những sản phẩm mà công ty ông sản xuất dựa trên chất lượng của chúng".

Ông tuyên bố thêm thêm rằng bản thân đã làm được nhiều điều cho môi trường, hơn bất kỳ ai trên thế giới, dựa trên doanh số bán xe điện khổng lồ của Tesla. "Do đó, công bằng mà nói, với tư cách là người lãnh đạo công ty, tôi đã làm được nhiều điều cho môi trường hơn tất cả mọi người, bất kỳ con người nào trên Trái đất", ông nói.

Ngoài ra, ông còn dùng những lời lẽ với sắc thái không phù hợp để chỉ trích những khách hàng cũ của mình.

Tỉ phú Musk, Thủ tướng Netanyahu đến quan sát hậu quả vụ tấn công của Hamas tại một khu nông trang Israel hôm 27.11

Reuters dẫn lời ông Lou Paskalis, người sáng lập công ty tư vấn tiếp thị AJL Advisory (Mỹ), nói những lời lẽ tục tĩu của ông Musk đối với các nhà quảng cáo là "chương kết thúc" cho sự hợp tác kinh doanh giữa họ với X. "Họ sẽ không quên điều đó," ông nói.

Sau những chỉ trích xung quanh bài đăng của mình, ông Musk đã tới Israel. Hôm 27.11, ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc trò chuyện phát trực tiếp trên X.



Ngày 29.11, ông Musk cho biết chuyến đi đã được lên kế hoạch trước thông điệp của ông và "độc lập" với những lùm xùm gần đây trên X.