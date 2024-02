Tỉ phú Musk nói Nga 'không đời nào' thua ở Ukraine, phản đối viện trợ cho Kyiv

Reuters cho hay kết quả bỏ phiếu ở Thượng viện Mỹ là 70 phiếu thuận - 29 phiếu chống, vượt ngưỡng tối thiểu 60 phiếu để thông qua dự luật. Trong đó, 22 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng với hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ dự luật.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nói: “Chắc chắn đã nhiều năm, có lẽ là nhiều thập niên, kể từ khi Thượng viện thông qua một dự luật có tác động lớn không chỉ đến an ninh quốc gia của chúng ta, không chỉ an ninh của các đồng minh mà còn tác động đến an ninh của nền dân chủ phương Tây”.

Cả hai viện của quốc hội Mỹ phải phê chuẩn dự luật trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể ký thành luật. Song Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người của đảng Cộng hòa, đã chỉ trích dự luật này vì nó thiếu các điều khoản mà các chính trị gia bảo thủ mong muốn đưa vào nhằm ngăn chặn dòng người di cư qua biên giới Mỹ - Mexico.

Tổng thống Biden đã thúc giục quốc hội nước này nhanh chóng cung cấp viện trợ mới cho Ukraine và các đối tác của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong nhiều tháng qua.

Dự luật nói trên bao gồm 61 tỉ USD viện trợ cho Ukraine, 14 tỉ USD viện trợ cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas và 4,83 tỉ USD để hỗ trợ các đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm Đài Loan.



Dự luật có khoản cung cấp 9,15 tỉ USD viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và Bờ Tây, Ukraine và các khu vực xung đột khác trên toàn cầu.

Một ngày trước khi dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua, tỉ phú Elon Musk nói với các chính trị gia đảng Cộng hòa rằng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “không đời nào” có thể thua trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời phản đối việc Mỹ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Kyiv.

Thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chiến đấu của lực lượng Ukraine GETTY IMAGES

Ông cũng nói rằng ông hy vọng người dân Mỹ sẽ liên hệ với các nghị sĩ mà họ bầu ra để bày tỏ quan điểm về dự luật hỗ trợ Ukraine.



Trước đây, vị tỉ phú đã bày tỏ quan điểm tương tự trên X, bất chấp việc công ty Starlink của ông cung cấp dịch vụ internet qua vệ tinh cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022.

Ông Musk nghi ngờ khả năng giành chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến, đồng thời chế nhạo việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi Mỹ cũng như các quốc gia phương Tây viện trợ. Vì việc này, ông đã hứng chịu chỉ trích từ Kyiv và các thành viên đảng Dân chủ trong quốc hội Mỹ.