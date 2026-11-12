Tỉ phú Musk nói sẵn sàng tuyển dụng CEO NVIDIA Jensen Huang

Tỉ phú Elon Musk tuyên bố sẵn sàng tuyển dụng CEO NVIDIA Jensen Huang, giữa lúc xuất hiện thông tin hội đồng quản trị tập đoàn NVIDIA đang cân nhắc tương lai của vị lãnh đạo này.