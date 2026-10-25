Tỉ phú Musk tố Ukraine vi phạm, sử dụng Starlink cho tấn công sát thương

Tin liên quan Binh sĩ Ukraine cảm nhận tác động xấu 'tức thì' từ gián đoạn kết nối StarlinkĐối với một đơn vị pháo binh đang chiến đấu ở miền đông Ukraine, quyết định của Mỹ trong tuần này về việc cắt giảm các dịch vụ do công ty vệ tinh Starlink cung cấp cho quân đội đã gây ra tác động tức thì. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề tỉ phú Elon Musk Dịch vụ Starlink Starshield viện trợ cho Ukraine Ukraine dùng Starlink căng thảng Mỹ-Ukraine
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