Tỉ phú Musk tố Ukraine vi phạm, sử dụng Starlink cho tấn công sát thương

Tỉ phú Elon Musk hôm 24.10 cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm các điều khoản sử dụng khi dùng dịch vụ internet Starlink cho mục đích quân sự.