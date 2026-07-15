Tỉ phú Warren Buffett dừng rót tiền cho Quỹ Gates sau tiết lộ về hồ sơ Epstein

Ngày 14.7, tỉ phú Warren Buffett cho biết sẽ quyên tặng khoảng 6 tỉ USD cổ phiếu Tập đoàn Berkshire Hathaway, gồm 12 triệu cổ phiếu loại B, trong đợt quyên góp giữa năm thường niên. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được chuyển cho 4 quỹ gia đình do con gái Susie và 2 con trai Howard, Peter quản lý, theo Reuters.

Tỉ phú Warren Buffett phát biểu trước báo chí tại Omaha, bang Nebraska (Mỹ) ngày 4.5.2019 ẢNH: AFP

Thông báo của ông Buffett (95 tuổi) không đề cập Quỹ Gates. Trước đó, quỹ này là bên nhận phần lớn trong các khoản quyên góp của ông, với hơn 47 tỉ USD cổ phiếu Berkshire kể từ khi ông công bố cam kết từ thiện năm 2006. Trong cùng giai đoạn, ông cũng đã quyên góp hơn 17 tỉ USD cổ phiếu cho 4 quỹ của gia đình.

"Cái chết là điều không thể đoán trước, nhưng số cổ phần còn lại của tôi sẽ được quyên tặng cho 4 quỹ từ thiện bằng cách này hay cách khác trước ngày 31.12.2034", ông Buffett nói trong tuyên bố.

Ông Buffett và ông Gates từng là bạn bè lâu năm. Tuy nhiên, ông Buffett nói với CNBC News rằng 2 người đã không nói chuyện kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các tài liệu liên quan tội phạm ấu dâm Epstein hồi tháng 2.

Ông Gates (70 tuổi) không bị truy tố hình sự. Tuy vậy, các tài liệu về ông Epstein, người từng bị kết án phạm tội tình dục, đã khiến ông Gates chịu thêm sức ép về hình ảnh. Hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ công bố có ảnh ông Gates chụp cùng ông Epstein và những phụ nữ có khuôn mặt bị che mờ, cùng các email cho thấy liên lạc giữa ông Epstein và nhân viên của Quỹ Gates.

"Quỹ Gates bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Warren Buffett vì sự hỗ trợ của ông dành cho công việc của chúng tôi trong nhiều thập kỷ qua", Quỹ Gates cho biết trong một tuyên bố ngày 14.7.

Tổ chức này cho hay họ vẫn hoạt động từ "vị thế tài chính vững mạnh", nhờ cam kết 200 tỉ USD từ ông Gates, để tiếp tục các chương trình cho đến thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động vào năm 2045.

Ông Gates từng nói với Quốc hội Mỹ rằng ông được giới thiệu với ông Epstein vào năm 2011, sau khi ông Epstein nhận tội về hành vi môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Ông Gates cho biết các cuộc gặp sau đó tập trung vào khả năng hợp tác từ thiện nhưng không mang lại kết quả, và mối quan hệ này chấm dứt vào tháng 12.2014.

Ông Gates cũng nói ông Epstein từng biết chuyện ông ngoại tình và cố dùng thông tin này để tống tiền, nhưng không thành công.

Ông Epstein qua đời trong nhà tù ở Manhattan (bang New York) vào tháng 8.2019, một tháng sau khi bị bắt với cáo buộc buôn bán tình dục. Cơ quan giám định y tế thành phố New York kết luận ông Epstein tự tử.

Theo The Wall Street Journal, ông Buffett từng chờ kết quả rà soát của Công ty luật WilmerHale (Mỹ) về mối quan hệ giữa Quỹ Gates và ông Epstein trước khi quyết định có tiếp tục quyên góp hay không. WilmerHale chưa đưa ra bình luận.