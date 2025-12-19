Tích hợp Blockchain vào VNeID, mở rộng ứng dụng dịch vụ công - tư

Nhiều giải pháp blockchain khác cũng đang được triển khai trong khu vực dịch vụ công - tư, góp phần phát huy vai trò của blockchain trong quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Ngày 18.12.2025, Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06 được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ.

Hội nghị do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì, với sự tham dự của các Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đại diện hiệp hội, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Chủ tịch Công ty 1Matrix, đã báo cáo với Thủ tướng và các lãnh đạo Nhà nước về kết quả triển khai Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) trong các tổ chức dịch vụ công - tư.

Ông Phan Đức Trung (trái) trình bày với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng về hạ tầng dữ liệu chủ quyền tại Hội nghị

Được xây dựng với sự chỉ đạo và đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, VBSN đã được phát triển bài bản, từng bước khẳng định vai trò là hạ tầng blockchain dùng chung cấp quốc gia.

Theo báo cáo, các giải pháp Blockchain-as-a-Service trên mạng VBSN đang được ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc tiền chất, hóa chất của Bộ Công an và tích hợp trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và dịch vụ công.

Ngoài ra, một số ứng dụng tiêu biểu trên mạng VBSN đang được triển khai như ChainTracer hỗ trợ truy vết các dự án có dấu hiệu đáng ngờ; xác thực văn bằng, chứng chỉ; định danh và xác thực phi tập trung (DID/VC); cùng nền tảng xác thực và quản lý quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Phan Đức Trung nhấn mạnh, Nghị quyết 57-NQ/TW cùng định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ là nền tảng quan trọng để Việt Nam làm chủ hạ tầng dữ liệu và hạ tầng blockchain đa chuỗi, đáp ứng yêu cầu về chủ quyền dữ liệu, an toàn thông tin và tuân thủ pháp luật.