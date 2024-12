Tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID, có cần mang theo thẻ cứng?

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 1.6, thông tin giấy phép lái xe sau khi được tích hợp và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử VNeID (gọi tắt là VNeID) sẽ có giá trị tương đương và có thể sử dụng thay thế giấy phép lái xe bằng vật liệu PET (thẻ cứng).

Theo Thông tư 28/2024 được Bộ Công an ban hành ngày 29.6 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của CSGT và cấp, đăng ký, thu hồi biển số xe, một trong những quy định mới là người dân có thể trình thông tin giấy phép lái xe trên VNeID khi bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra mà không cần phải trình giấy phép lái xe thẻ cứng.

Người dân chỉ cần vào ứng dụng VNeID, chọn mục giấy phép lái xe để cập nhật dữ liệu ẢNH: NHẬT THỊNH

Như vậy, hiện nay người dân có thể lựa chọn xuất trình giấy tờ một trong hai hình thức khi CSGT kiểm tra đó là xuất trình giấy phép lái xe thẻ cứng hoặc xuất trình giấy phép lái xe bản điện tử trên VNeID.

Để tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID, người dân chỉ cần đăng nhập vào VNeID, sau đó chọn mục giấy phép lái xe, rồi nhập tất cả các thông tin theo yêu cầu gồm: loại thông tin, số giấy phép lái xe, hạng và bấm: "Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng" và chọn "Gửi yêu cầu" chờ xác thực.

Cục CSGT (C08) - Bộ Công an cho biết, nếu lái xe bị mất giấy phép lái xe thẻ cứng, khi tham gia giao thông sử dụng thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VNeID thì lái xe không vi phạm lỗi không có giấy phép lái xe hoặc không mang theo giấy phép lái xe.



Sau khi vào VNeID, chọn giấy phép lái xe, người dân nhập thông tin tích hợp của giấy phép lái xe và gửi yêu cầu, chờ hệ thống xác thực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo C08, tại Thông tư số 05/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái do Bộ GTVT ban hành, có hiệu lực từ 1.6.2024, giấy phép lái xe thẻ cứng hợp lệ là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hoặc có thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VNeID.

Vi phạm giao thông sẽ bị giữ giấy phép lái xe trên VNeID

Nhiều người đặt câu hỏi: khi vi phạm giao thông, người lái xe sử dụng thông tin giấy phép lái xe được xác thực trên VNeID thì quy trình xử phạt được CSGT thực hiện ra sao?

Giải đáp thắc mắc này, C08 cho biết, việc tạm giữ giấy phép lái xe khi vi phạm cũng được thực hiện trên môi trường điện tử.

Tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID, có cần mang theo thẻ cứng?

Cụ thể, theo Thông tư số 73/2024 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của CSGT, điều 17 quy định rõ về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp, cập nhật trong tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, vận hành thì khi tạm giữ giấy tờ, người có thẩm quyền tạm giữ thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó vào cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu, ứng dụng, hệ thống thông tin điện tử khác do Bộ Công an quản lý.

Quy định này để người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) biết, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Theo C08, các loại biên bản, quyết định của người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, trả lại giấy tờ được thực hiện theo biểu mẫu quy định của pháp luật và có thể được gửi bằng phương thức điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng, hệ thống thông tin điện tử khác khi đủ điều kiện kỹ thuật thực hiện.

Trường hợp giấy tờ có thông tin bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng trên VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì người có thẩm quyền ra quyết định, lập biên bản trả lại giấy tờ cho người bị xử phạt. Hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm đồng bộ thông tin để gỡ bỏ nội dung thông tin về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó.

C08 cho biết thêm, cán bộ có thẩm quyền khi xử lý vi phạm giao thông sẽ cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng VNeID.

Vì vậy người vi phạm không thể sử dụng giấy phép lái xe thẻ cứng hay trên VNeID. CSGT có thể tra cứu dữ liệu xem giấy phép đã bị tước trong thời gian nào.