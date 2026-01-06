Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Tích lũy bạc trực tuyến: Lựa chọn mới cho các gia đình trẻ

Nguồn: VietinBank
Nguồn: VietinBank
06/01/2026 09:00 GMT+7

Trong bối cảnh các kênh đầu tư nhiều biến động và nhu cầu tìm kiếm tài sản phòng thủ tăng cao, nhiều gia đình trẻ đang chuyển hướng sang tích lũy kim loại quý như một giải pháp tài chính dài hạn. Bên cạnh vàng vốn quen thuộc, bạc đang trở thành lựa chọn mới nhờ giá trị thấp hơn, dễ tiếp cận hơn và hưởng lợi từ nhu cầu năng lượng xanh toàn cầu.

Việc VietinBank đưa bạc Ancarat 99,9% lên nền tảng digiGOLD trên ứng dụng iPay Mobile càng giúp kênh tích lũy này trở nên đơn giản và minh bạch hơn.

Tích lũy bạc trực tuyến: Lựa chọn mới cho các gia đình trẻ - Ảnh 1.

Theo VietinBank, tính năng mới cho phép người dùng mua và theo dõi giá bạc hoàn toàn trực tuyến, chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Giá bạc được hiển thị theo thời gian thực, phản ánh đúng diễn biến thị trường. Giao dịch được bảo mật bằng mã OTP, diễn ra trong khung từ 8 giờ 30 - 16 giờ 30. Bạc sau khi mua được lưu ký an toàn bởi Ancarat Silver, tránh rủi ro cất giữ vật chất - yếu tố khiến nhiều gia đình trẻ e ngại trước đây.

Việc tích lũy bạc trực tuyến cũng phù hợp với xu hướng tài chính cá nhân hiện đại, nơi các gia đình trẻ ưu tiên các giải pháp linh hoạt, dễ quản lý, không rủi ro lưu trữ. Chỉ với số tiền nhỏ, người dùng có thể bắt đầu mua bạc định kỳ, hình thành thói quen tích lũy tương tự gửi tiết kiệm nhưng linh hoạt và nhanh chóng hơn.

Sự quan tâm đến bạc tăng mạnh trong thời gian gần đây khi giá bạc quốc tế vượt 60 USD/ounce, còn giá trong nước đã vượt 63 triệu đồng/kg tùy loại. Động lực tăng giá đến từ sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là sản xuất pin mặt trời - lĩnh vực sử dụng lượng lớn bạc mỗi năm. Điều này khiến bạc được đánh giá là tài sản có tiềm năng tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn.

Trước đây, việc tích lũy bạc tại Việt Nam chủ yếu diễn ra qua các cửa hàng kim hoàn, dưới dạng trang sức hoặc vật phẩm sưu tầm. Quy trình này khiến người mua khó theo dõi giá, khó bán lại và phải tự bảo quản. Sự xuất hiện của bạc số trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile khắc phục toàn bộ những hạn chế này. Người dùng có thể theo dõi giá, xem biểu đồ biến động, quản lý danh mục và đặt lệnh mua bạc nhanh chóng.

Tích lũy bạc trực tuyến: Lựa chọn mới cho các gia đình trẻ - Ảnh 2.

Đại diện VietinBank cho biết: "Gia đình trẻ nằm trong nhóm khách hàng có nhu cầu tích lũy đều đặn nhưng không muốn gánh rủi ro giữ tài sản vật lý. Khi bạc được số hóa và giao dịch qua ngân hàng, việc tích lũy trở nên đơn giản, an toàn và minh bạch hơn". Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm phù hợp với mục tiêu tài chính lâu dài của khách hàng trẻ, như đầu tư nhỏ lẻ, tích lũy định kỳ và kế hoạch tài chính gia đình.

Đối tác cung ứng bạc - Ancarat Silver nhận định việc đưa bạc vào hệ sinh thái số của VietinBank giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho người dùng phổ thông. "Bạc có giá trị nhỏ hơn vàng, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều gia đình trẻ. khi được giao dịch trực tuyến, việc tích lũy trở nên thuận tiện và dễ bắt đầu hơn rất nhiều".

Nhiều người trẻ cũng đánh giá cao việc toàn bộ quy trình - từ mua, lưu ký đến theo dõi biến động - đều được thực hiện trên điện thoại. Sự thuận tiện này phù hợp khi cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn và nhu cầu mô hình quản lý tài chính "mọi lúc mọi nơi".

Việc đưa bạc vào digiGOLD là sự khẳng định cam kết mở rộng hệ sinh thái tài sản số của VietinBank nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưa chuộng các giải pháp tài chính trực tuyến. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều tài sản an toàn khác để phục vụ nhu cầu tích lũy bền vững của người dùng.

Nhờ công nghệ, tích lũy bạc - vốn là kênh đầu tư truyền thống, nay đã trở nên dễ tiếp cận, minh bạch và phù hợp với nhịp sống của các gia đình trẻ hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

Tích lũy bạc trực tuyến Lựa chọn mới Gia đình trẻ VietinBank
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận