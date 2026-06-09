Tích lũy hôm nay, an tâm cho tương lai

Khi tích lũy tài chính gắn liền với chất lượng cuộc sống

Nếu trước đây, nhiều người ưu tiên các kế hoạch tài chính tập trung vào yếu tố sinh lời và tích lũy, thì hiện nay khái niệm "an tâm tài chính" đã được mở rộng hơn. Không chỉ hướng đến giá trị tài sản trong tương lai, người tiêu dùng còn chú trọng đến việc duy trì chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sự ổn định cho gia đình trong dài hạn.

Chị Minh Anh (35 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Sau khi kết hôn và có con nhỏ, thay vì chỉ chú trọng đến các kế hoạch tiết kiệm truyền thống, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những lựa chọn vừa giúp tích lũy, vừa chủ động hơn trong việc chăm lo cho cả nhà".

Đây cũng là lý do các sản phẩm tài chính kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy ngày càng được nhiều người tìm kiếm. Thay vì tách riêng từng nhu cầu, khách hàng ưu tiên những phương án có thể đồng hành xuyên suốt trong hành trình cá nhân, vừa hỗ trợ xây dựng ngân sách dài hạn, vừa tạo thêm sự chủ động trong việc chăm sóc bản thân và người thân.

Nắm bắt xu hướng đó, SACOMBANK hợp tác với Dai-ichi Life Việt Nam triển khai gói giải pháp bảo hiểm "An tâm hạnh phúc" kết hợp cùng sản phẩm bổ trợ "Chăm sóc sức khỏe toàn cầu 24/7". Điểm được nhiều người quan tâm ở dòng sản phẩm này là tính linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn cuộc sống với số tiền bảo hiểm từ 200 triệu đồng và không giới hạn mức tối đa. Thời hạn hợp đồng kéo dài từ 11 đến 100 năm hướng đến mục tiêu bảo vệ trọn đời.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ, sản phẩm còn mang đến khả năng tích lũy và gia tăng giá trị tài khoản thông qua lãi suất đầu tư cam kết cùng các khoản thưởng duy trì hợp đồng. Khách hàng có thể linh hoạt đóng thêm phí bảo hiểm, chủ động điều chỉnh kế hoạch theo từng giai đoạn cuộc sống và nhận 100% giá trị tài khoản hợp đồng sau thời gian tham gia.

Ngoài ra, sản phẩm còn tích hợp nhiều quyền lợi hỗ trợ thiết thực như gia tăng quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tai nạn, bảo vệ thêm người thân mà không tăng phí hay hỗ trợ ứng trước quyền lợi hậu sự, giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch của gia đình.

Chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe

Song song với việc bảo toàn tài sản, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cũng đang không ngừng gia tăng. Theo anh Quốc Huy (40 tuổi, ở TP.Đà Nẵng), điều khiến anh cân nhắc các sản phẩm bảo hiểm hiện nay không chỉ nằm ở yếu tố tài chính mà còn ở sự chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. "Tôi ưu tiên những phương án giúp gia đình thuận tiện hơn khi cần tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao", anh cho biết.

Với sản phẩm bổ trợ "Chăm sóc sức khỏe toàn cầu 24/7", khách hàng được hỗ trợ chi trả chi phí khám, chữa bệnh tại Việt Nam và nước ngoài, với quyền lợi bảo hiểm lên đến 2 tỉ đồng cho mỗi bệnh hoặc thương tật.

Ngoài quyền lợi điều trị nội trú, sản phẩm còn hỗ trợ chi trả tiền phòng và phòng chăm sóc đặc biệt. Điểm nổi bật của chương trình là khả năng hỗ trợ các phương pháp điều trị hiện đại, bao gồm liệu pháp miễn dịch và điều trị trúng đích trong điều trị ung thư. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội tiếp cận mạng lưới bảo lãnh viện phí quốc tế tại các quốc gia có nền y tế phát triển như: Singapore, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông… với gần 70 bệnh viện và cơ sở y tế chất lượng cao, giúp việc thăm khám và điều trị tại nước ngoài trở nên thuận tiện hơn theo quyền lợi của sản phẩm.

Chương trình được thiết kế với 5 lựa chọn gồm: Cơ bản, phổ thông, đặc biệt, cao cấp và thịnh vượng, phù hợp với nhiều nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau. Sản phẩm dành cho trẻ từ 30 ngày tuổi đến người lớn 65 tuổi và được gia hạn hàng năm đến 75 tuổi.

Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng tham gia mới

Nhằm gia tăng thêm quyền lợi cho khách hàng, từ nay đến hết ngày 30.6.2026, SACOMBANK triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam.

Theo đó, khách hàng tham gia mới hợp đồng bảo hiểm trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận ưu đãi tương ứng với mức phí kỳ đầu. Cụ thể, với mức phí từ 30 triệu đồng, khách hàng được hoàn tiền 500.000 đồng; từ 50 triệu đồng được hoàn tiền 1 triệu đồng và từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được tặng đồng hồ Garmin Forerunner 165 trị giá 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng SACOMBANK cá nhân để thanh toán phí bảo hiểm năm thứ hai hoặc năm thứ ba và đăng ký chuyển đổi trả góp trong thời gian chương trình còn được ưu đãi hoàn phí chuyển đổi trả góp, giúp giảm áp lực chi tiêu ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo duy trì kế hoạch bảo vệ lâu dài cho bản thân và gia đình.

Với định hướng đồng hành lâu dài cùng khách hàng theo thông điệp "Vững vàng sống An", SACOMBANK đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, mang đến thêm nhiều lựa chọn phù hợp để khách hàng vừa an tâm tận hưởng cuộc sống, vừa chủ động xây dựng nền tảng vững vàng.