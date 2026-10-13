Tích sản từ tiền nhàn rỗi: Giải mã ‘sức hút’ của vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu

Vàng Bảo Tín Minh Châu từ lâu đã trở thành tài sản tích lũy quen thuộc của nhiều gia đình

Từ tiết kiệm đến tư duy tích sản

Trong quản lý tài chính cá nhân, khoản tiền chưa có nhu cầu sử dụng ngay thường được phân bổ cho nhiều mục tiêu: xây dựng quỹ dự phòng, chuẩn bị cho các kế hoạch lớn của gia đình hoặc tích lũy cho tương lai.

Nếu trước đây tiết kiệm chủ yếu được hiểu là giữ lại một phần thu nhập, thì hiện nay khái niệm này ngày càng gắn với câu chuyện quản lý và phân bổ tài sản. Người có thu nhập ổn định có thể dành một phần dòng tiền cho tiền gửi, vàng hoặc những kênh đầu tư phù hợp với mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro.

Khách giao dịch tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu

Một người trẻ tuổi bắt đầu tích sản từ khoản nhỏ, duy trì đều đặn, như trường hợp của Hải Minh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội là một ví dụ. Minh luôn dành một phần thu nhập mỗi tháng cho tiết kiệm và mua vàng. Với cô, điều quan trọng không phải mua được bao nhiêu mà là luôn chủ động tách một khoản tiền dành cho tương lai trước khi chi tiêu.

Lập quỹ dự phòng trước khi tích lũy. Ở tuổi 34, Đức Hoàng ưu tiên xây dựng quỹ dự phòng, sau đó mới dành một phần tiền nhàn rỗi để gửi tiết kiệm hoặc mua vàng. Anh không sử dụng tiền sinh hoạt hoặc các khoản cần chi trong ngắn hạn cho việc tích lũy.

Một nguyên tắc tài chính phổ biến là dành một phần thu nhập cho nhu cầu thiết yếu, một phần cho các nhu cầu cá nhân,phần còn lại cho tiết kiệm, dự phòng, đầu tư. Tuy nhiên, không có một tỷ lệ cố định phù hợp với tất cả mọi người. Khả năng tích lũy phụ thuộc vào thu nhập, chi phí sinh hoạt, nghĩa vụ tài chính và mục tiêu của từng cá nhân, gia đình.

Vì vậy, tích sản không nhất thiết bắt đầu bằng một khoản tiền lớn. Quan trọng hơn là xác định được mục tiêu, số tiền có thể dành cho tích lũy và duy trì kế hoạch đều đặn theo thời gian.

Các khoản chi thiết yếu và quỹ dự phòng từ vàng BTMC luôn là mục tiêu hàng đầu

Các sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu

Vì sao vàng nhẫn được nhiều người quan tâm?

Với những khách hàng mong muốn bổ sung vàng vào kế hoạch tài chính dài hạn, vàng nhẫn 999.9 là một trong những lựa chọn được nhiều người ưu tiên lựa chọn, vàng nhẫn có nhiều trọng lượng, giúp người mua lựa chọn linh hoạt theo khả năng tài chính và tích lũy từng bước, mà không nhất thiết phải chờ một khoản tiền lớn mới mua được vàng.

Ngoài ra, việc mua vàng nhẫn cũng phù hợp với nhiều mục tiêu, ngoài tích lũy, vàng nhẫn còn được lựa chọn làm quà tặng, tài sản kỷ niệm trong các dịp quan trọng; hoặc có thể sử dụng như một món trang sức

Mua vàng nhẫn cũng giúp người tích sản hình thành được thói quen duy trì kỷ luật tài chính cho bản thân, thông qua việc tích tiểu thành đại.

Vàng Rồng Thăng Long 999.9 - Sản phẩm quen thuộc trong hành trình tích sản

Trong hành trình tích lũy tài sản, điều quan trọng không chỉ là mua vàng đúng thời điểm mà còn là lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín.

Theo Bảo Tín Minh Châu, đơn vị đã có gần 40 năm đồng hành cùng khách hàng, sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 được nhiều thế hệ khách hàng lựa chọn nhờ những ưu điểm: Chất lượng vàng 999.9 tinh khiết; đa dạng trọng lượng - linh hoạt khả năng tích sản từ 0,1 chỉ, 0,2 chỉ, 0,3 chỉ, 0,5 chỉ đến 10 chỉ, đáp ứng nhiều nhu cầu và mức tài chính khác nhau; chế tác bằng công nghệ hiện đại thế giới và quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng, trọng lượng đúng cân, đủ tuổi vàng trước khi đến tay khách hàng.

Ngoài ra, sản phẩm được ép vỉ siêu bền tích hợp tem chống giả cùng đầy đủ thông tin ký hiệu nhận diện, thuận tiện cho việc bảo quản, lưu giữ và giao dịch. Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết đơn vị không thu phí do vỏ vỉ bị xẹp, móp hoặc cũ trong quá trình tích trữ.

Gần 40 năm qua, nhẫn tròn trơn vàng Rồng Thăng Long 999.9 vẫn luôn được phân phối rộng rãi tại 3 cơ sở kinh doanh chính của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, cùng hơn 200 điểm bán trên toàn quốc, giúp khách hàng thuận tiện mua, bán và tích lũy khi có nhu cầu.