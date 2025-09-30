Tích Sỹ Giai: Hương vị tuổi thơ ‘vươn tầm’ tại sự kiện HCMC Business Summit 2025

Thành lập từ năm 2001, Tích Sỹ Giai đã trở thành thương hiệu quen thuộc trong ngành bánh kẹo. Với triết lý vừa gìn giữ công thức truyền thống, không ngừng đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp luôn đáp ứng đa dạng nhu cầu sản phẩm của người tiêu dùng.

Hơn hai thập niên qua, Tích Sỹ Giai đã gắn liền với tuổi thơ qua nhiều thế hệ với những sản phẩm quen thuộc như: Bánh Bạc Coconut, Bánh Peanut Đậu Phộng, Bánh Dad Biscuit, Bánh Vị Dừa. Nổi bật nhất hiện nay là Bánh Tato vị rong biển, vị phô mai vừa ra mắt, với thông điệp "Giòn thật vị - ngon chuẩn khoai". Khoai tây thật 100% cùng vị béo phô mai và rong biển đã nhanh chóng chinh phục được giới trẻ. Các bộ quà Tết "Tân Xuân Vượng Lộc", "Phú Quý Khai Xuân" được định vị sang trọng, trở thành lựa chọn ý nghĩa trong dịp lễ tết.

Khát vọng của Tích Sỹ Giai không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa mà còn khát vọng vươn ra quốc tế, lan tỏa hương vị tuổi thơ, khẳng định vị thế thương hiệu và tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.