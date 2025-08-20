Tích tiểu thành đại - Tích niềm tin thành điểm tựa

Giữa vòng xoáy mưu sinh, có những gia đình dù chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng vẫn dành một phần thu nhập cho bảo hiểm nhân thọ. Khi biến cố bất ngờ ập đến, chính sự chuẩn bị ấy lại nâng đỡ cả gia đình, giữ trọn sự an tâm và niềm tin vào tương lai.

Không ai biết ngày mai, nhưng ai cũng có thể chuẩn bị từ trước

Anh Phan Văn Thọ và vợ đều là công nhân ở phường Đông Hòa (TP.HCM) thu nhập mỗi tháng khoảng 13 - 14 triệu đồng, vừa đủ để gói ghém cho gia đình ba người. Năm 2019, một tai nạn nhỏ xảy đến với anh Thọ, dù không nghiêm trọng nhưng khiến vợ anh nghĩ tới việc mua bảo hiểm cho anh - người trụ cột gia đình. Đến năm 2020, anh tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại công ty Manulife với mức phí 13 triệu đồng/năm.

Chưa đầy 8 tháng sau, trên đường đi làm về, anh Thọ bất ngờ gặp tai nạn giao thông, chấn thương đa vùng đầu, gãy chân và phải nằm viện dài ngày. Hơn 60 triệu đồng viện phí lúc ấy là một con số quá lớn đối với gia đình vốn không có bất kỳ khoản tích lũy nào. Trong lúc mọi thứ tưởng như bế tắc, Manulife đã chi trả quyền lợi bảo hiểm gần 120 triệu đồng. Khoản tiền này không chỉ giúp anh thanh toán viện phí mà còn là chỗ dựa tài chính cho gia đình nhỏ trong khoảng thời gian anh nằm viện, và cũng giúp anh an tâm điều trị.

Tư vấn viên Manulife hướng dẫn gia đình anh làm thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm ẢNH: HOÀNG ANH

Còn anh Nguyễn Hùng Minh, một thợ nấu ăn ở Cần Thơ, quyết định tham gia bảo hiểm vào ngày 30.3.2024 với mức phí 36 triệu đồng/năm. Anh Minh chưa lập gia đình, lại là trụ cột chính phụng dưỡng ba mẹ và phụ lo cho các anh chị em trong nhà.

Anh Minh mua bảo hiểm khi đang có thu nhập từ một quán ăn nhỏ, sau kỳ đóng phí đầu tiên, anh đi Phú Quốc làm đầu bếp tại 1 nhà hàng. Khi quay trở về Cần Thơ, anh bất ngờ phát hiện bị bệnh lao màng não và mất vào giữa năm 2025.

Ngày 27.7.2025, Bảo Việt Nhân thọ Cần Thơ đã chi trả quyền lợi bảo hiểm 403.900.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Hùng Minh. Số tiền chi trả này cũng chính là tình yêu còn ở lại mà anh Minh dành cho cha mẹ, giúp gia đình anh có thêm điểm tựa vượt qua nỗi đau mất mát.

Tìm kiếm cơ hội chữa trị tốt nhất

Ông Nguyễn Văn Hiếu, 64 tuổi, sống tại quận 3 (cũ), TP.HCM, là người không mấy tin vào bảo hiểm nhân thọ. Ông còn giận cả con trai mình khi anh quyết tâm mua cho ông một hợp đồng bảo hiểm kèm thẻ sức khỏe Generali vào tháng 4.2022 vì ông nghĩ không cần thiết và gia đình còn cần nhiều khoản chi tiêu khác quan trọng hơn. Quyết định của con trai ông tưởng như xa vời, không ngờ chỉ một năm sau, ông Hiếu được chẩn đoán ung thư và khối u đã di căn, hợp đồng bảo hiểm trở thành chiếc phao cứu sinh cho 2 cha con.

Từ ngày 29.6.2023 đến tháng 7.2025, Generali đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho ông Hiếu với số tiền 275,7 triệu đồng và tiếp tục chi trả chi phí truyền miễn dịch bằng thuốc Keytruda 65 triệu đồng mỗi 3 tuần, đồng thời, ông Hiếu vẫn được gia hạn thẻ sức khỏe và tiếp tục được chi trả chi phí liên quan đến căn bệnh hiện tại.

Ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ về hành trình điều trị bệnh của mình cùng với sự chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời giúp ông và gia đình ra các quyết định điều trị nhanh chóng, hiệu quả

"Nếu không tham gia bảo hiểm nhân thọ, tôi chỉ có thể dựa vào bảo hiểm y tế. Nhưng chi phí điều trị quá cao, mỗi đợt vào thuốc là 130 triệu đồng. Bảo hiểm y tế chỉ thanh toán một phần. Nếu không có bảo hiểm nhân thọ, tôi khó lòng mà theo kịp phác đồ điều trị, và có thể phải kéo dài, trì hoãn cho đến khi sức khỏe dần suy kiệt, không còn đủ sức chống chọi với bệnh tật", ông Hiếu chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, người con trai đứng ra mua bảo hiểm của ông Hiếu cũng khẳng định rằng, trong một gia đình không có tích lũy, không có tài sản, nếu không có bảo hiểm, rất có thể anh và gia đình đã phải buông bỏ hy vọng vì chi phí điều trị cho cha quá lớn.

Bảo hiểm nhân thọ: ai cũng có thể tham gia

"Quan niệm chỉ người giàu, có tiền dư dả mới mua bảo hiểm là quan niệm sai lầm. Tôi nghĩ ai cũng cần phải có kế hoạch để chống lại sự mất mát tài sản và phòng tránh những rủi ro có thể gặp phải bằng việc tham gia các loại bảo hiểm", ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam từng chia sẻ.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng thu nhập ở mức nào vẫn có thể tìm thấy sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp cho mình

Thực tế từ những câu chuyện đời thường, có rất nhiều gia đình dù thu nhập chỉ ở mức vừa đủ, họ vẫn dành ra một khoản nhỏ để tham gia bảo hiểm nhân thọ, đều đặn như những giọt nước góp đầy, tích thành tấm lá chắn tài chính vững vàng cho tương lai. Ở đó, những khoản chi trả kịp thời không chỉ giúp gia đình trụ vững về tài chính, mà còn giúp họ giữ được sự ổn định, bình tĩnh để tiếp tục bước qua khó khăn.

Hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã linh hoạt hơn trong việc thiết kế sản phẩm, với các mức phí hợp lý, để bất kỳ ai cũng có thể tham gia và được bảo vệ. Trong bối cảnh áp dụng quy định tái cấu trúc sản phẩm được áp dụng từ ngày 1.7.2025, các gói sản phẩm bảo hiểm đã được thay đổi để phù hợp với nhu cầu và khả năng tham gia của mọi người dân.

Theo ông Ngô Trung Dũng, khi một người trụ cột lựa chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ, họ không chỉ ký một hợp đồng tài chính, mà còn lặng lẽ thắp lên một ngọn nến yêu thương. Ánh sáng ấy khi bình yên thì dịu dàng, khi giông bão lại bừng sáng, dẫn đường cho những người thân yêu bước qua thử thách. Ngọn nến ấy tượng trưng cho sự chuẩn bị, kỷ luật và trách nhiệm, luôn hiện diện dù người trụ cột có còn bên cạnh hay không. Khi biến cố ập đến, khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm trở thành nguồn sáng quý giá, giúp gia đình vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống và vững vàng tiến về phía trước, như thông điệp "Đốt một ngọn nến, thắp sáng những cuộc đời" đã gửi gắm.