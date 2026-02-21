Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tiêm kích Mỹ - Trung chạm trán trên biển Hoàng Hải

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/02/2026 07:20 GMT+7

Máy bay chiến đấu của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã có cuộc chạm trán ngắn với tiêm kích Trung Quốc trên không phận biển Hoàng Hải hồi đầu tuần này, sau một cuộc tập trận hiếm hoi do Mỹ tiến hành.

Các tiêm kích F-16 thuộc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cất cánh từ căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60 km về phía nam, và bay trong khu vực nằm giữa vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc và Trung Quốc, theo Yonhap ngày 20.2. Các báo cáo cho biết máy bay Mỹ không xâm nhập ADIZ của Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu F-16 của không quân Mỹ

ẢNH: REUTERS

Đáp lại, quân đội Trung Quốc điều tiêm kích theo dõi. Hoàn Cầu thời báo dẫn nguồn tin quân sự cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để "giám sát và phản ứng phù hợp theo luật pháp và quy định".

Không có phát súng nào được bắn ra và cuộc chạm trán kết thúc mà không xảy ra xung đột.

Theo các nguồn tin, USFK đã thông báo trước cho quân đội Hàn Quốc về cuộc tập trận đơn phương, song không chia sẻ chi tiết kế hoạch tác chiến hay mục đích cụ thể. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận quân đội nước này không tham gia cuộc tập trận và không được cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động bay. Tuy nhiên, Hàn Quốc nhấn mạnh liên minh Mỹ - Hàn vẫn duy trì "thế trận phòng thủ chung mạnh mẽ".

Các tiêm kích Trung Quốc khóa radar vào máy bay tàng hình nước ngoài như thế nào?

Cuộc tập trận đơn phương nêu trên diễn ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép để Hàn Quốc đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc răn đe CHDCND Triều Tiên. Chiến lược Quốc phòng quốc gia Mỹ công bố tháng 1 cũng nhấn mạnh Hàn Quốc cần giữ vai trò chính trong nhiệm vụ phòng thủ, trong khi Mỹ cung cấp sự hỗ trợ "quan trọng nhưng hạn chế hơn".

Hiện có hơn 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước.

